‌حجت الاسلام مهدی ولایی برحق در گفت وگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری محفل قرآنی امام حسنی‌ها در استادیوم آزادی گفت: ویژه برنامه‌ها و مجالس منتسب به قرآن کریم و اهل بیت (ع) در جای جای استان‌ها بسیار برگزار می‌شود اما شاید ویژه برنامه‌هایی با محوریت قرآن که بتواند عظمت و دینداری مردم را به جهان نشان دهد کمتر دیده می‌شد.

وی با اشاره به وجود خلأ برگزاری چنین مانورهایی بیان کرد: محفل امام حسنی‌ها یک مانور فرهنگی و نمایش دینداری و ارادت مردم به قرآن و اهل بیت (ع) به صورت توأمان بود که شاید این موضوع ویژگی بارز این برنامه باشد، لذا ضرورت دارد هر از چند گاهی اینگونه مجالس با همکاری نهادها و ارگان‌ها برگزار شود و نسبت به انجام این امر تشویق صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تاکید بر اینکه پایه این گونه اقدامات حتماً باید مردم باشند، مطرح کرد: مردم از اینگونه برنامه‌ها استقبال می‌کنند. شاید هیچکس تصور نمی‌کرد که در ایام تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان و روزهایی که مردم مشغول صله رحم، استراحت و مسافرت هستند، استقبال مردم از برگزاری محفل امام حسنی‌ها تا این حد باشد.

حجت الاسلام ولایی برحق با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار نفر متقاضی شرکت در این برنامه بودند، خاطرنشان کرد: سبک زندگی ملت ایران ایرانی اسلامی است اما بعضاً هجمه‌هایی که با استفاده از رسانه‌ها و فرهنگی که از غرب وارد می‌شود، ناخودآگاه در این زمینه فاصله ایجاد می‌کند که مرور سبک زندگی سازگار با فرهنگ ایرانی اسلامی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه طراحی و تمرین برنامه‌های همسو با سبک زندگی ایرانی اسلامی می‌تواند بروز این فرهنگ را افزایش دهد، اظهار کرد: در این راستا جوانان نیز پای کار هستند و در صورتی که برنامه‌هایی متناسب با روحیات آنها طراحی کنیم، جلوتر از ما حرکت خواهند کرد، حتی خوب است که طراحی برنامه‌ها نیز به خود جوانان سپرده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه البرز پس از تهران بیشترین شرکت کننده را در این تجمع داشت، ضمن قدردانی از مردم این استان گفت: محفل امام حسنی‌ها به نوعی کار مشترک البرز و تهران بود زیرا حجم بسیاری از این استان در برنامه شرکت کردند. سالانه چهار تجمع شبیه این برنامه در البرز برگزار می‌شود که تلاش می‌کنیم هر سال آنها را تقویت کنیم.