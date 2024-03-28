به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص مشکل کدورت آب شهر خرم‌آباد به دنبال بارندگی‌های شدید، اظهار داشت: با تأکیدات و حمایت استاندار و با استفاده از اعتبارات داخلی توانستیم این مشکل شهر خرم‌آباد را که سالیان زیادی به‌ویژه بعد از بارندگی‌های شدید اسفند و فروردین‌ماه به وجود می‌آمد برطرف کنیم.

وی به کدورت بالای ۴۰ درصد آب شرب خرم‌آباد بعد از بارندگی‌های شدید فروردین‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بعد از مشکل کدورت سال گذشته و طی نشست‌هایی که با استاندار و معاون عمرانی استاندار داشتیم برنامه‌هایی برای رفع این مشکل تدوین و اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه درگذشته رفع این مشکل را منوط به احداث فاز دوم تصفیه‌خانه می‌دانستند، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش جهادی و انقلابی توسط همکاران معاونت آب و سایرین موفق شدیم کنیم این مشکل را در بیش از ۹۵ درصد مناطق آسیب‌پذیر شهر که دچار کدورت می‌شدند برطرف کنیم.

اکبریان، ادامه داد: منتظر یک سری مجوزهای اداری هستیم تا مشکل اندک مناطق باقیمانده را نیز مرتفع کنیم.

