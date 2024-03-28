۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۴۵

در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح شد؛

پیگیری برای رفع کدورت آب برخی مناطق شهر خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: مشکل کدورت بیش از ۹۵ درصد مناطق خرم‌آباد مرتفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص مشکل کدورت آب شهر خرم‌آباد به دنبال بارندگی‌های شدید، اظهار داشت: با تأکیدات و حمایت استاندار و با استفاده از اعتبارات داخلی توانستیم این مشکل شهر خرم‌آباد را که سالیان زیادی به‌ویژه بعد از بارندگی‌های شدید اسفند و فروردین‌ماه به وجود می‌آمد برطرف کنیم.

وی به کدورت بالای ۴۰ درصد آب شرب خرم‌آباد بعد از بارندگی‌های شدید فروردین‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بعد از مشکل کدورت سال گذشته و طی نشست‌هایی که با استاندار و معاون عمرانی استاندار داشتیم برنامه‌هایی برای رفع این مشکل تدوین و اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه درگذشته رفع این مشکل را منوط به احداث فاز دوم تصفیه‌خانه می‌دانستند، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش جهادی و انقلابی توسط همکاران معاونت آب و سایرین موفق شدیم کنیم این مشکل را در بیش از ۹۵ درصد مناطق آسیب‌پذیر شهر که دچار کدورت می‌شدند برطرف کنیم.

اکبریان، ادامه داد: منتظر یک سری مجوزهای اداری هستیم تا مشکل اندک مناطق باقیمانده را نیز مرتفع کنیم.

