بازدید نماینده سازمان بازرسی کل کشور از بیمارستان کودکان حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حضور میدانی و مؤثر بازرسان به منظور نظارت بر نحوه خدماترسانی دستگاههای اجرایی در روزهای تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳، سید محمد سعید نوربخش بازرس کل و معاون بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور از بیمارستان کودکان حکیم بازدید کرد و روند خدمت رسانی به مراجعان را مورد بررسی قرار داد.
تیم بازرسی ضمن حضور در بخش اورژانس، درمانگاه، بخشهای بستری و ویژه این بیمارستان به گفتوگو با همراهان بیماران و کادر درمان پرداخت.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی با تاکید بر آمادگی کادر درمان و بخشهای مختلف بیمارستان برای خدمت رسانی بهتر به بیماران در ایام عید، دغدغههای مسؤولان بیمارستان مبنی بر کمبود نیروی انسانی و بهره برداری ناکامل از بیمارستان را شنید و نسبت به رفع مشکلات آنها دستورات پیگیری لازم را صادر کرد.
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