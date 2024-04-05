به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از موفقیت «تلماسه: قسمت دوم»، کارگردان آن دنی ویلنوو ۲ پروژه بعدی خود را پیدا کرده است.
این فیلمساز در حال مذاکره است تا با همکاری دوباره با کمپانی «لجندری» از کتاب برنده جایزه پولیتزر «جنگ هستهای: یک سناریو» نوشته آنی یاکوبسن اقتباس کند. این کمپانی همچنین تایید کرد که برای ساخت سومین فیلم «تلماسه» با ویلنوو همکاری میکند.
«لجندری» امتیاز ساخت یک فیلم بلند از کتاب غیرداستانی یاکوبسن را در دست دارد و ویلنوو در حال مذاکره با این استودیو برای تولید، اقتباس و یا کارگردانی آن است.
کتاب یاکوبسن که ۲۶ مارس منتشر شد به بررسی سناریویی میپردازد که در صورت وقوع یک جنگ هستهای رخ میدهد. در این کتاب دهها مصاحبه اختصاصی با متخصصان نظامی و غیرنظامی که سلاحها را ساختهاند انجام شده است.
در همین حال «تلماسه: قسمت دوم» ساخته ویلنوو همچنان در گیشه سینماهای جهان میفروشد و فروش آن تاکنون به ۶۳۰ میلیون دلار رسیده است. در این دنباله تیموتی شالامه، زندایا و شماری از دیگر بازیگران درجه یک هالیوود بازی کردهاند. این فیلم تا به اینجا پرفروشترین فیلم سال ۲۰۲۴ است.
نخستین فیلم «تلماسه» ویلنوو که سال ۲۰۲۱ اکران شد، ۴۰۲ میلیون دلار در سطح جهان فروخت.
دنی ویلنووکه برای کارگردانی درامهای مستقل و فیلمهای مجموعهای شناخته شده، ۷ جایزه سینمای کانادا و نامزد ۳ جایزه اسکار، ۵ جایزه بفتا و ۲ جایزه گلدن گلوب است. وی کار خود را با کارگردانی درامهای کانادایی مانند «۳۲ آگوست در زمین» (۱۹۹۸) و پلیتکنیک (۲۰۰۹) آغاز کرد و با «ویرانشده» (۲۰۱۰) که نامزدی اسکار بهترین فیلم بینالمللی را به دست آورد، به شهرت رسید. او سپس فیلمهای آمریکایی «زندانیان» (۲۰۱۳)، «دشمن» (۲۰۱۳)، «سیکاریو» (۲۰۱۵)، «ورود» (۲۰۱۶) و «بلید رانر ۲۰۴۹» (۲۰۱۷) را کارگردانی کرد و با «ورود» نخستین نامزدی اسکار خود را در رشته بهترین کارگردانی کسب کرد.
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