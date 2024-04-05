باند قاچاق مواد مخدر در ارومیه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: با همکاریهای مؤثر فنی و دقیق مقام قضائی و اداره اطلاعات و اشراف اطلاعاتی کامل، یک باند قاچاق مواد مخدر که در سطح گسترده در شهرستانهای ارومیه و خوی فعالیت میکرد، منهدم و از این باند قاچاق مقدار ۲۱۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این رابطه هشت نفر از سوداگران مرگ دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بیان کرد: مبارزه بیامان و قاطع با سوداگران مرگ جریان دارد و اجازه فعالیت به این بزهکاران که کیان خانوادهها و جان جوانان ما را مورد آسیب جدی قرار میدهند، نخواهیم داد و برخوردهای قاطع قانونی و قضائی با آنها معمول خواهد شد.
نظر شما