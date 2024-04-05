شرایط متفاوت استقلال برای دیدار با مس/ تدبیر نویدکیا برای نکونام

یدالله اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این که استقلال فصل سخت و پرنوسانی را پشت سر گذاشته است در خصوص دیدار استقلال و مس رفسنجان از هفته بیست و دوم لیگ گفت: مس رفسنجان با آمدن نویدکیا تغییرات اساسی پیدا کرده و تفکرات تیمی و فنی آن عوض شده است.

هافبک سابق فوتبال ایران ادامه داد: مسی ها در جام حذفی استقلال را شکست دادند اما می دانند این دیدار با آن بازی تفاوت بسیار دارد. بنابراین به دنبال یک امتیاز هستند تا دست خالی به شهر خود برنگردند.

بازیکن سابق استقلال افزود: استقلال هم باید برای رسیدن به قهرمانی برنده از زمین خارج شود. آبی ها نباید تمرکز خود را در هفته های پایانی از دست بدهند. برای آنها بازی های داخل و خارج از خانه نباید تفاوت داشته باشد و باید تنها به برد فکر کنند نه چیز دیگری که آنها را از صدرنشینی و قهرمانی دور کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال می تواند به قهرمانی دست پیدا کند گفت: استقلال با دست خالی و عدم جذب نفرات مورد نظر نکونام عملکرد خوبی داشته است. برخی تیم ها با هزینه های زیاد و جذب بازیکنان مطرح نتوانستند موفق باشند و این نشان می دهد تنها پول خوشبختی نمی آورد و یک تیم برای رسیدن موفقیت باید یکدل ، متحد و صمیمی باشد تا به خواسته اش برسد در غیر این صورت شاید تا مدتی موفق باشد اما دوامی نخواهد داشت .

یدالله اکبری در باره اینکه چه عواملی باعث موفقیت استقلال خواهد شدتاکید کرد : ۹ هفته حساس پیش روی استقلال است که باید از این هفته ها سه امتیازها را کسب کند. برای رسیدن به پیروزی در هر دیدار و رسیدن به قهرمانی باید کادر فنی و بازیکنان آرامش داشته باشند. احساساتی عمل نکنند و از حاشیه ها پرهیز کنند.

هافبک سابق استقلال در پایان گفت: بازیکنان این تیم نباید به سایر نتایج کاری داشته و تنها بازی به بازی پیش بروند. اگر این اصول رعایت شود بطور حتم استقلال به قهرمانی خواهند رسید.