درز اطلاعات رسمی در حمله سایبری گسترده به وزارت دادگستری اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی از حمله گسترده سایبری به این وزارتخانه خبر داد.
در بیانیه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی آمده است که طرفهای ذی ربط در حال بررسی ابعاد این حمله سایبری و خسارتهای ناشی از آن هستند.
گروه موسوم به «انانیموس برای عدالت» مسئولیت این حمله سایبری علیه رژیم صهیونیستی را برعهده گرفته است.
این گروه با صدور بیانیهای اعلام کرد: ما اقدام به هک اطلاعات نیروهای وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی در چند عملیات کردیم و حجم اطلاعات به دست آمده چیزی نزدیک به ۳۰۰ گیگابایت بوده و حیرت آور است.
گروه مذکور تاکید کرد: این اطلاعات دربرگیرنده نامهها، مدارک رسمی، اطلاعات کارمندان و ایمیلهای آنها است.
رژیم صهیونیستی به دلیل زیرساختهای ضعیف امنیتی بارها مورد حملههای سایبری قرار گرفته که هربار اطلاعات و اسناد رسمی بخشهای مختلف این رژیم درز پیدا میکند.
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