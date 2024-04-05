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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۵۲

در بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی همدان مطرح شد؛

انتقامی سهمگین در انتظار اسرائیل است

انتقامی سهمگین در انتظار اسرائیل است

همدان-جوانان علوی زیر سایه فرزند علی و تحت رهبری سید علی از هر زمانی آماده و بیدارتر ایستاده اند؛ انتقامی سهمگین در انتظار کشور جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

《فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّیَارِ ۚ وَکَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا》

《پس چون وقت انتقام اول فرا رسد بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را بر شما برانگیزیم تا آنجا که در درون خانه‌های شما نیز جستجو کنند. و این وعده (انتقام خدا) حتمی است.》

آیه ۵ سوره اسرا

ستایش خدای علی را در زمان فتح خیبر

در هفته‌ای که اوج گیری ایمان در ماه رمضان است از روز جمهوری اسلامی تا روز قدس و در این بین لیالی مبارک قدر و شهادت امیرالمومنین، درنده خویی و رذالت ابن ملجم صفتان اوج گرفته و فرزند نامشروع غرب، خاک سرزمین حلال زادگان را مورد تهاجم قرار داده.

صهیونیست‌ها به این خیال خام که حیدری بودن به پایان رسیده و با بغض از فاتح خیبر، در روز شهادتش دست به خودکشی زده‌اند؛ علی نیست اما مشی او همچنان زنده است و جوانان علوی زیر سایه فرزند علی و تحت رهبری سید علی از هر زمانی آماده و بیدارتر ایستاده‌اند؛ انتقامی سهمگین در انتظار کشور جعلی است.

جریان دانشجویی به عنوان شاخه‌ای حیاتی از شجره طیبه ی بسیج در این زمان و موقعیت سکوت نکرده و نخواهد کرد. ما رهروان شهید همدانی‌ها، شهید سلیمانی‌ها و شهدای دانشجو هستیم و هر لحظه به اراده بسیجیان دانشجو در این مسیر افزون می‌گردد. جوانان مؤمن انقلابی در فراز نشیب‌ها استوار می‌مانند و حماسه‌های همچون روز قدس نمایانگر این جریان اثرگذار و مبتنی بر اندیشه و عقلانیت احساسی است.

تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی بی پاسخ نخواهد ماند و ما به رهبر حکیم خود که فرمانده کل قواست اعتماد کامل داریم، اما از دستگاه سیاست خارجی خواستاریم که تبعات حقوقی این اتفاق را مجدانه و مداومتا پیگیری نماید و از هیچ اقدام مفید به فایده‌ای دریغ نکند که این رکن در کنار پاسخ نظامی و کنشگری رسانه‌ای دولت و ملت ضروری و حائز اهمیت است.

جریان بسیج دانشجویی همدان به عنوان مؤذن جامعه، سه پیام مهم برای سه مخاطب دارد.

پیام اول؛ به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است؛ ای فرزند رسول خدا! ما جوانان انقلابی پشتیبان شما هستیم و تا قله پای کاریم، برای ما خستگی و نومیدی معنایی ندارد. ما جانفدایان انقلاب اسلامی و امام زمان آماده‌ایم، دستورات شما را مأموریت زندگی خود می‌دانیم و امید داریم در نماز جماعتی در قدس به شما اقتدا کنیم.

پیام دوم ما به ملت غیور میهنمان ایران است؛ ای مردمان سرزمین نجیب زادگان! ای نسل سلمان فارسی! ای جامعه انقلاب کرده شهید پرور! با دو سلاح امید و ایمان مانند گذشته استقامت کنید و حضوری کنش مند و آگاهانه در میدان داشته باشید و با این حضور خُدعه های شیطان را بشکنید و دشمن کودک کش را زمین گیر کنید!

سوم؛ به دشمنان؛ کلام صادق خاندان عصمت و طهارت است که خداوند شما را جز احمق‌ها قرار ده، صدق این کلام قطعی است. بار دیگر حماقت کردید و یک قدم دیگر به نابودی نزدیکتر شدید؛ در نابودی‌تان شک نکنید! این وعده خداست. مقابلتان کسانی هستند که قلب‌هایشان همچون پاره‌های آهن است و بالعکس شما هراسی از مرگ ندارند و شعری را زیر لب زمزمه می‌کنند.

قسم به وعده شیرین مَن یَمُت یَرِنی

که ایستاده بمیرم به احترام علی

و قدس، ای کلید رمز آلود ظهور؛ بشارت می‌دهیم که آزادی ات نزدیک است! به امید فرج علی زمانه ما، که چه زیباست دنیای پس از ظهورش، دنیای عاری از وحوش صهیون و ظالمان.

والسلام علی ابناء علی بن ابیطالب

جوانان صحن دانشگاه

کد مطلب 6070662

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    نظرات

    • Davood IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      17 3
      پاسخ
      ما که جز شعار چیزی ندیدیم حالا ببینبم و تعریف کنیم
    • م الف CA ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      13 1
      پاسخ
      ببینیم و تعریف کنیم!
    • سجاد IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      14 7
      پاسخ
      دلار ۶۴هزارتمن
    • امیر IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      8 6
      پاسخ
      ما بیانیه نمیخوایم همانطور که اون وحشی ها زدن شما هم بزنید
    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      18 12
      پاسخ
      صهیونیسم به پایان خودش رسیده درود بر رهبر عزیز
    • مجید IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      10 4
      پاسخ
      ما انتقام نمیخواهیم چون هزینه انتقام و مردم ضعیف میپردازن از سر سفره هاشون . بجای انتقام نظامیان در این سطح رو از تیر رس آسان دشمن دور نگه دارین نه اینکه دشمن پست براحتی هر غلطی میخواهد بکند ما در لحظه با چند جبهه جنگ در گیر هستیم یکیش دشمنان داخلی که با هر خبر و کنشی دست به کوچک کردن سفره مردم میبر
    • Zohre IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      11 3
      پاسخ
      همانطور که اسرائیل وحشی زد شما هم باید بزنید ماشعارنمیخواهیم اسرائیل بزنید وباخاک یکسان کنید
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 2
      پاسخ
      همان طؤر که آمریکا فدافند هوایی در عراق دارد شماهم برای کسی که همایش میکنید سازمانهای هوایی تان را به برید به آنجا تا نتو نند بزنند
    • ناشناس IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      2 2
      پاسخ
      آشکار زده آشکار بزنید نزنید میخوریم بدجور الان موقع زدنه دیرتر بد میخوریم
    • قادر بایرامی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      26 0
      پاسخ
      روسیه کشور خیانتکار برای ما بوده و هست و خواهد بود من در عجبم چرا مسئولان ما به روسیه و چین پشت بستند روسیه در سوریه جلوی اسرائیل را می تواند بگیرد ولی می خواهد ما جنگ مستقیم با اسرائیل داشته باشیم تا از جنگ ما منافع حاصل کند و برای کشور ما ویرانی خواهد بود . مسئولان تا کی خودتان را بخواب زدید؟؟؟
    • امیر IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      3 5
      پاسخ
      کماکان منتظر انتقام خون این شهیدان عزیز از اسراییل هستیم
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      4 2
      پاسخ
      تا کی باید صبر کنیم کی میزنید
    • احسان IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      3 2
      پاسخ
      انتقام مثل خواب اصحاب کهف شده
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 7
      پاسخ
      حیدریم ، وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد
      • IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        2 1
        حیدری بسم الله مردین عمل کنید شعار دادن بسه اسراییل پیش از صدها بار نیروهای مارو سهید زخمی کرد فقط نظارگر بوده سر دم دارای ما ایران همیشه شعار میدهد ۲۴ساعته اس اییل رو با خاک یکسان میکند ولی عملی ندیدیم
    • قاسم IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ی زمانی باید زمان مکان باید در نظر گرفت آمریکا وقتی دید توی افغانستان .دار کشته میده صرفی ندار ول کرد آمد کنار .همین آمریکا توی ویتنام جنگ نصفه نیمه ول کرد آمد کنار .فرانسه از الجزایر.انگلیس از هند .درستهما رفتیم سوریه جنگ به نفع بشار اسد تمام کردیم .توری نیست بیایم .خونه جلو داش توی عراق گرفتیم بیا
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 2
      پاسخ
      منتظرانتقام هستیم درودبرانتقام گیران دلیر
    • سینا IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      1 1
      پاسخ
      همش شعاره دودش تو چش مردم بدبخت دلار65 و سکه 46
    • بی نام IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      در حیوان صفتی و پلیدی اسرائیل شکی نیست اما هر کس میخواد بجنگه باید اونجا برود وبجنگد قرار نیست مردم ایران تاوان جنگ رو بدهند ۵۰ سال مردم دارند سفره هاشون هر روز کوچک و کوچکتر میشه.. اون برادر بسیجی .. قطعا زندگی اش تامین هست ... نه مثل ما طبقه محروم جامعه که دلواپس معیشتمون هستیم

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