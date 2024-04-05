انتقامی سهمگین در انتظار اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
《فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّیَارِ ۚ وَکَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا》
《پس چون وقت انتقام اول فرا رسد بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را بر شما برانگیزیم تا آنجا که در درون خانههای شما نیز جستجو کنند. و این وعده (انتقام خدا) حتمی است.》
آیه ۵ سوره اسرا
ستایش خدای علی را در زمان فتح خیبر
در هفتهای که اوج گیری ایمان در ماه رمضان است از روز جمهوری اسلامی تا روز قدس و در این بین لیالی مبارک قدر و شهادت امیرالمومنین، درنده خویی و رذالت ابن ملجم صفتان اوج گرفته و فرزند نامشروع غرب، خاک سرزمین حلال زادگان را مورد تهاجم قرار داده.
صهیونیستها به این خیال خام که حیدری بودن به پایان رسیده و با بغض از فاتح خیبر، در روز شهادتش دست به خودکشی زدهاند؛ علی نیست اما مشی او همچنان زنده است و جوانان علوی زیر سایه فرزند علی و تحت رهبری سید علی از هر زمانی آماده و بیدارتر ایستادهاند؛ انتقامی سهمگین در انتظار کشور جعلی است.
جریان دانشجویی به عنوان شاخهای حیاتی از شجره طیبه ی بسیج در این زمان و موقعیت سکوت نکرده و نخواهد کرد. ما رهروان شهید همدانیها، شهید سلیمانیها و شهدای دانشجو هستیم و هر لحظه به اراده بسیجیان دانشجو در این مسیر افزون میگردد. جوانان مؤمن انقلابی در فراز نشیبها استوار میمانند و حماسههای همچون روز قدس نمایانگر این جریان اثرگذار و مبتنی بر اندیشه و عقلانیت احساسی است.
تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی بی پاسخ نخواهد ماند و ما به رهبر حکیم خود که فرمانده کل قواست اعتماد کامل داریم، اما از دستگاه سیاست خارجی خواستاریم که تبعات حقوقی این اتفاق را مجدانه و مداومتا پیگیری نماید و از هیچ اقدام مفید به فایدهای دریغ نکند که این رکن در کنار پاسخ نظامی و کنشگری رسانهای دولت و ملت ضروری و حائز اهمیت است.
جریان بسیج دانشجویی همدان به عنوان مؤذن جامعه، سه پیام مهم برای سه مخاطب دارد.
پیام اول؛ به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است؛ ای فرزند رسول خدا! ما جوانان انقلابی پشتیبان شما هستیم و تا قله پای کاریم، برای ما خستگی و نومیدی معنایی ندارد. ما جانفدایان انقلاب اسلامی و امام زمان آمادهایم، دستورات شما را مأموریت زندگی خود میدانیم و امید داریم در نماز جماعتی در قدس به شما اقتدا کنیم.
پیام دوم ما به ملت غیور میهنمان ایران است؛ ای مردمان سرزمین نجیب زادگان! ای نسل سلمان فارسی! ای جامعه انقلاب کرده شهید پرور! با دو سلاح امید و ایمان مانند گذشته استقامت کنید و حضوری کنش مند و آگاهانه در میدان داشته باشید و با این حضور خُدعه های شیطان را بشکنید و دشمن کودک کش را زمین گیر کنید!
سوم؛ به دشمنان؛ کلام صادق خاندان عصمت و طهارت است که خداوند شما را جز احمقها قرار ده، صدق این کلام قطعی است. بار دیگر حماقت کردید و یک قدم دیگر به نابودی نزدیکتر شدید؛ در نابودیتان شک نکنید! این وعده خداست. مقابلتان کسانی هستند که قلبهایشان همچون پارههای آهن است و بالعکس شما هراسی از مرگ ندارند و شعری را زیر لب زمزمه میکنند.
قسم به وعده شیرین مَن یَمُت یَرِنی
که ایستاده بمیرم به احترام علی
و قدس، ای کلید رمز آلود ظهور؛ بشارت میدهیم که آزادی ات نزدیک است! به امید فرج علی زمانه ما، که چه زیباست دنیای پس از ظهورش، دنیای عاری از وحوش صهیون و ظالمان.
والسلام علی ابناء علی بن ابیطالب
جوانان صحن دانشگاه
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