نشانه های شکست اسراییل در غزه مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت روز جهانی قدس از دقایقی پیش آغاز شد.

دبیرکل حزب الله لبنان در این سخنرانی تاکید کرد که امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس اعلام کردند و این موضع‌گیری تاثیر قابل توجهی در روابط بین‌الملل داشت. همه می‌دانیم که رژیم شاه روابط راهبردی با اسراییل داشت و سفارت اسراییل در تهران مهمترین سفارتخانه‌های تهران بود، اما از زمان انقلاب اسلامی ایران سفارت آن به سفارت فلسطین تبدیل شد و همه گروه‌های ایرانی به مخالفت با رژیم صهیونیستی روی آوردند. به همین علت جنگ و محاصره گسترده ضد ایران اعلام شد که البته این یکی از دلایل است. دلیل دیگر تجاوز طلبی و قصد آمریکا برای چپاول منطقه بود.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: امام خامنه‌ای نیز در تمامی مناسبت‌ها بر این موضع‌گیری تاکید می‌کنند و در مراسم یادبود شهدای کنسولگری ایران در سوریه نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کردند. مراجع دینی ما نیز بر دشمنی با رژیم صهیونیستی تاکید دارند. دشمنی با رژیم صهیونیستی فراتر از رویکردهای حزبی است.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران جانفشانی‌های زیادی در رابطه با این موضع‌گیری در ابعاد سیاسی و اقتصادی و جتماعی انجام داده و ترورهای زیادی در ایران به همین علت صورت گرفته که تازه‌ترین آنها ترور سردار زاهدی فرمانده شهید بود. ایران تاکنون مذاکرات و دیدار مستقیم با طرف‌های آمریکایی را رد کرده است و حتی در پرونده حساسی که دارد نیز با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره نکرده است.



نصرالله تاکید کرد: ترامپ چند بار اعلام کرد که حاضر است با ایران وارد مذاکره شود تا تفاهم حاصل شود اما ایران فریب آمریکایی ها را نخورد. ایران تاکنون گفت و گو در خصوص پرونده‌های منطقه‌ای با آمریکا را رد کرده است، ایران هرگز درباره پرونده‌های منطقه‌ای با آمریکا وارد مذاکره نمی‌شود و اگر بخواهد مذاکراه کند، آشکارا مذاکره می کند.

نصرالله ادامه داد: حرف سخیفی وجود دارد که هر اتفاقی که در منطقه رخ می‌دهد از جمله عملیات طوفان الاقصی بخشی از سناریوی آمریکایی ایرانی برای ساماندهی اوضاع منطقه است، حتی برخی تلاش می کنند شکست اسراییل در سال ۲۰۰۶ را نیز ناشی از این تفاهم بدانند. طبعا آنها نمی خواهند بپذیرند که اسراییل در این جنگ شکست خورده است. آن ها پیروزی‌های مقاومت را بر اساس این سناریوی غلط تفسیر می کنند. در روزهای اخیر هم این موضوع را زیاد شنیده ایم. آیا ممکن است که ایران شرایط اقتصادی سختی را در این خصوص بپذیرد و فشار زیادی بر پول ملی آن وارد شود، اما این گونه ادعا شود که این یک سناریو بین ایران و آمریکا است؟ موضع جمهوری اسلامی ایران قاطع است و خون شهدا این موضع را تثبیت کرده است. چطور ممکن است تحولات دریای سرخ و بسته شدن بندر ایلات ومحاصره رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن کشتی های آمریکایی و انگلیسی بازی باشد؟

وی ادامه داد: ایران در مواضع خود از سال ۱۹۷۹ پشتیبان واقعی تمام کسانی است که با رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کنند و با این پشتیبانی بسیاری از معادلات را تغییر داده است و بسیاری از طرح‌های توسعه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را به شکست کشانده و موقعیت گروه‌های مقاومت در منطقه را تثبیت و تقویت کرده و عزیزترین مردان و شخصیت‌های خود را در این راه فدا کرده است که از جمله آنها سرادر شهید قاسم سلیمانی است.



نصرالله تصریح کرد اگر ایران قرار بود با حمله به کنسولگری موضع خود را تغییر دهد، قبلا این کار را کرده بود، اما ملت ایران از جمله در تظاهرات امروز خود نشان دادند که تعهد خود را بر موضع گیری رهبری و امام خمینی دنبال می کنند. همه گروه هایی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، باید بدانند و مطمئن باشند که این قلعه مستحکم پایدار خواهد ماند.



وی ادامه داد: از سوی دیگر همه باید بدانند که رابطه و دوستی با ایران سندی برای افتخار و شرافت و کرامت انسانی در این دوره است و خجالتی ندارد. کسانی که باید خجالت بکشند، کسانی هستند که با اسراییل رابطه دارند و از اسراییل دفاع می کنند و جنایت‌های آن را توجیه می کنند. کسانی که با آمریکا که مسئول اول تمامی جنایت‌ها در منطقه شامل لبنان و سوریه و عراق و یمن است رابطه برقرار می کنند، باید خجالت بکشند. چهره دولت بایدن غرق در خون کودکان لبنان و منطقه است و این دولت عامل کشتار و ویرانی در منطقه است و رابطه با این دولت است که باعث خجالت و ننگ و عار است.

وی در ادامه سخنرانی خود به موضوع روز قدس پرداخته و تاکید کرد که این روز امسال متفاوت است، ۶ ماه از تجاوز رژیم صهیونیستی و پایداری مردم غزه و فلسطین گذشته و بدون شک نقطه عطف طوفان الاقصی در تاریخ منطقه ما ماندگار خواهد بود و شرایط بعد از این عملیات هرگز مانند قبل از آن نخواهد بود. نکته مهم‌تر اینکه اسراییل این نتیجه را پذیرفته و بسیاری از مسئولان اسراییلی معتقدند که از سال ۱۹۴۸ چنین واقعه‌ای را ندیده‌اند. لذا آن ها این عملیات را عملیاتی هجومی علیه موجودیت خود می‌دانند. این موضوع کاملاً درست است.

نصرالله خاطرنشان کرد: طوفان الاقصی بقای رژیم اسراییل را در معرض تهدید قرار داد و سستی و شکست امنیتی و سیاسی و نظامی آن را اثبات کرد و نشان داد که اسراییل در حال فروپاشی است و اگر شیطان بزرگ به آن کمک نمی‌کرد، قطعا فرو می پاشید. ارزیابی مشترک آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها این است که عملیات ۷ اکتبر نزدیک بود به نابودی رژیم اسراییل منجر شود.

دبیرکل حزب الله ادامه داد که نتانیاهو و گالانت و دیگر مسئولان اسراییل با گذشت ۶ ماه از جنگ عقل خود را از دست داده‌اند. نشانه‌های شکست اسراییل در این جنگ آشکار شده است ولی آن ها به گرسنگی دادن و محاصره و جنایت‌های جنگی در غزه ادامه می‌دهند. آن ها کادرهای بین المللی امدادرسانی را در غزه بمباران می‌کنند و مدعی می‌شوند که به اشتباه این کار را کرده‌اند. این عملیات هرگز اشتباه نبوده و آن ها می‌خواهند مردم غزه را گرسنه نگه دارند. علت این اتفاق این است که آن ها هیچ دستاورد میدانی نداشته‌اند و می خواهند به این ترتیب فشار خود را افزایش دهند.



وی ابراز داشت که تحولات میدانی کاملاً واضح است و عملیاتی که صهیونیست‌ها در غزه انجام می‌دهند جنایت جنگی و تروریستی است. آن ها در میدان هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند و در مذاکرات نیز هیچ نتیجه‌ای برای خود کسب نکرده‌اند. هیچکدام از این فشارها مذاکره کنندگان فلسطینی را از پایبندی به حقوق اساسی خود از جمله حق بازگشت آوارگان از مناطق جنوبی به شمالی منصرف نکردند. نتانیاهو در آخرین مرحله این جنگ باید متوقف شود و شکست خود را بپذیرد. صهیونیستها بعد از ۶ ماه ناتوان از شکست دادن حماس و مقاومت هستند و نمی‌توانند اسرای خود را آزاد کنند و هیچ طرحی برای روز بعد از جنگ ندارند.

دبیرکل حزب الله ابراز داشت که نتانیاهو از پیروزی مطلق خود در غزه صحبت می‌کند، اما بسیاری از تحلیلگران و شخصیت‌های اسراییلی او را به تمسخر می‌گیرند، اگر به وضعیت خسته ارتش اسراییل نگاه کنید، مشکل سربازگیری با حریدیم وجود دارد و صدها هزار نفر از منازل خود آواره شده‌اند و برخی این رقم را ۵۰۰ هزار نفر و برخی دیگر ۸۰۰ هزار نفر می دانند که بنا بر نظرسنجی‌های اسراییلی حدود ۸۰ درصد از آنها قصد بازگشت به منازل خود را ندارند. برخی رسانه‌ها این آمار را ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که این افراد در مناطق دیگر خانه خریده و منازل خود را رها کرده اند.

وی ادامه داد که تاثیرات اقتصادی و مالی گسترده‌ای در نتیجه تحریم اسراییل در دریای سرخ و دریای عرب به وجود آمده است. تا دو سه ماه دیگر این مرحله تمام می شود و برخی شخصیت‌های سیاسی و حتی آمریکا از انتخابات زودهنگام در اسراییل سخن می‌گویند. اسراییلی‌ها علاقه زیادی برای ادامه جنگ ندارند و می‌دانند که این جنگ چشم اندازی ندارد. در جامعه اسراییلی امروز اولویت، آزادی اسرا شده و خسارت بین‌المللی‌ آن ها برای اولین بار در دنیا بسیار زیاد شده و آن ها در انزوا قرار گرفته اند. سازمان‌های حقوق بشری و حتی شورای امنیت قطعنامه ضد اسراییلی صادر کرده‌اند و بسیاری از کشورها روابط خود را با اسراییل قطع کرده‌اند و برخی دیگر فروش تسلیحات به اسراییل را قطع کرده‌اند.



نصرالله ادامه داد که بایدن به نتانیاهو گفته است که تو دوستان خود را از دست داده‌ای و باید در روابط خود و رفتار خود تجدید نظر کنی. فشارهای آمریکا و دیگر کشورها، اسراییل را در محدودیت قرار داده است. آن ها بعد از ۶ ماه قبول دارند که شکست خورده اند و شهرک نشینان نتانیاهو را احمق می‌دانند. البته این نفاق در رفتار آمریکا دیده می شود و باز هم تسلیحات آمریکا به اسراییل فرستاده می‌شود، ولی این عامل هم می تواند موثر باشد.



وی افزود: آمریکا و اسراییل تلاش‌های زیادی کرده‌اند که جبهه‌های دیگر را ببندند، آن ها تهدیدات زیادی برای بستن جبهه لبنان انجام داده‌اند، ولی موفق نشده‌اند. برخی طرف‌های داخلی لبنان نیز به عمد یا غیر عمد فشار زیادی بر حزب الله وارد می‌کنند اما موفق نشده‌اند. در جبهه یمن نیز شرایط همینطور است و ناوهای آمریکایی و انگلیسی و ناتو نتوانستند کاری از پیش ببرند. ژنرال‌های آمریکا الان به دنبال کاهش تنش هستند و شرکت‌های بزرگ کشتی‌های خود را از دریای سرخ خارج کرده‌اند. برادران یمنی توانسته‌اند مقدار زیادی از حرکت کشتی‌هایی که به سمت اسراییل حرکت می‌کنند متوقف کنند و تهدیدهای جامعه جهانی تاثیری نداشته است. جبهه عراق نیز در برابر فلسطین اشغالی فعال است و آن ها نتوانستند با فشارهایی که وارد کردند، این جبهه را متوقف کنند.

نصرالله گفت که قطعاً در این نبرد شهدا و مشکلات و دردهای زیادی وجود خواهد داشت، اما ما معتقدیم که آمریکا و جهان به این نقطه رسیده که جنگ باید متوقف شود. حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز این نتیجه حاصل شده است، لذا ما باید به عملیات خود ادامه بدهیم و پابرجا باشیم و امیدوار باشیم که این نبرد منجر به پیروزی خواهد شد. کسانی که اعتقاد به شکست مقاومت در این نبرد دارند، باید در محاسبات خود بازنگری کنند. محور مقاومت در این نبرد به سمت پیروزی تاریخی و بزرگ حرکت می‌کند و تنها در این زمینه به زمان نیاز دارد.

وی و واکنش ایران به حمله در سوریه را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرد که مطمئناً پاسخ ایران در واکنش به حمله به کنسولگری ایران در دمشق اتفاق خواهد افتاد و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد. اسراییل نیز از این موضوع مطمئن است و تدابیر خاصی در سرزمین‌های اشغالی تدارک دیده است. آن ها همه نیروهای ذخیره خود را فراخوانده اند. حال باید ایران تصمیم بگیرد که این واکنش را چه زمانی انجام خواهد داد، البته زمان مهم نیست و این بخشی از نبرد است، اما هیچ تردیدی در اصل مساله وجود ندارد. ما زمان این واکنش را نمی‌دانیم و در آن دخالت نیز نمی‌کنیم، اما همه ایرانی‌ها نسبت به این واکنش اتفاق نظر دارند.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که نکته دیگر این است که اسراییل چگونه به این عملیات ایران پاسخ خواهد داد، لذا همه باید هوشیار باشند و امور خود را تنظیم کنند و محتاط باشند، همه باید برای همه احتمال‌ها آماده باشیم و انشاالله حماقتی که نتانیاهو در حمله به کنسولگری ایران در دمشق مرتکب شد، منجر به فیصله دادن به این حملات و جنگ‌ها می‌شود.

وی آمادگی گروه‌های لبنانی در این جنگ را بسیار عالی ارزیابی کرد و گفت که موضع‌گیری خانواده‌های شهدا و مجروحان نشان می دهد که آنها پایدار و مقاوم هستند و ما از آن ها تقدیر و تجلیل می کنیم.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: مقاومت لبنان از جنگ هراسی ندارد و نبرد خود را در این ۶ ماه مدیریت کرده و استراتژی متکاملی در نبرد دارد که منجر به پیروزی نظامی و معنوی و سیاسی خواهد شد و دشمن را در هر جنگ احتمالی فراگیر پشیمان خواهد کرد. هیچکس شکی نداشته باشد که ما هنوز از سلاح‌های اصلی خود استفاده نکرده‌ایم و همه این را می‌دانند. با این وجود ما دستاوردهای زیادی در شمال اسراییل داشته‌ایم و اسراییلی‌ها این را به خوبی می‌دانند. ۲۵۰ هزار اسراییلی در شمال سرزمین‌های آواره شده‌اند و این اتفاقات با کمترین سلاح‌هایی است که ما استفاده کرده‌ایم. اگر آنها جنگ به راه بیندازند، ما از جنگ استقبال می‌کنیم. مقاومت با این قدرت و همبستگی و امکانات هرگز از جنگ نمی‌ترسد.

نصرالله ادامه داد: امام علی علیه السلام در مورد خارج کردن خلخال از پای یک زن غیر مسلمان می گویند که شایسته است که انسان به خاطر این ننگ بمیرد، حال چطور ممکن است ۳۳ هزار نفر در غزه به خاک و خون کشیده شوند و یک کشور هیچ اهمیتی ندهد و جشنواره موسیقی برپا کند؟ حزب الله به تعهدات خود پایبند است و این نبرد را با هر هزینه ای ادامه خواهد داد.