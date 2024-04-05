حکومت غاصب اسراییل در حال فروپاشی است

بهنام نظری در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت عظیم مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: حوادثی طی ماه‌های اخیر رژیم غاصب اسرائیل با هم‌پیمانان خود در غزه سبب شده راهپیمایی امسال را نسبت به سال‌های گذشته متفاوت‌تر باشد.

وی تاکید کرد: راهپیمایی امسال دیگر منحصر به راهپیمایی مسلمان نیست بلکه همه آزادی‌خواه در سراسر جهان یک صدا بر جنایات اسرائیل کودک کش صحه می‌گذارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: این هم صدایی جهان اسلام و آزادی خواهان نشانه‌ای بر حذف اسرائیل است و بنا بر گواه قرآن زمین به دست صالحان خواهد رسید.

وی گفت: همچنین این حضور حماسی نوید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و با این اقدامات به شکست خود نزدیک شده است.

نظری ادامه داد: روز قدس یکی از برجسته‌ترین یادگارهای امام راحل و نشانه دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ایران به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطین است.

وی افزود: دنیای استکبار تلاش کرد که مساله فلسطین فراموش شود و به طور حتم اگر تلاش و ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل این سیاست خبیث نبود، بعید نبود که بتوانند مساله فلسطین را به تدریج به زاویه بکشانند اما با مقاومت مسلمانان جهان به نقشه شوم خود دست نمی‌یابند.