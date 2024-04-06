۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۰

دیدار مقامات نظامی آمریکا و چین در جزایر هاوایی

وزارت دفاع آمریکا از دیدار مقامات نظامی این کشور با مقامات نظامی چین در جزایر هاوایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات نظامی آمریکا و چین این هقته در جزایر هاواییب با هم دیدار کردند و درباره همکاری‌ها در زمینه دریایی و هوایی بحث و رایزنی کردند.

در بیانیه پنتاگون آمده است که « نمایندگان نظامی ایالات متحده و چین در این هفته دیدار کردند تا مذاکراتی را در سطح عملی برگزار کنند که بر همکاری امنیتی و فنی بین نیروهای هوایی و دریایی دو کشور متمرکز بود.

این گفتگوها در شهر هونولولو، پایتخت جزایر هاوایی انجام شد و به مدت دو روز در چارچوب فرمت تجدید شده کارگروه توافق مشورتی دریایی که در دسامبر ۲۰۲۱ ایجاد شد، ادامه یافت.

گفته می‌شود در این نشست نمایندگانی از فرماندهی ایندوپاسفیک، ، ناوگان اقیانوس آرام و نیروی هوایی اقیانوس آرام آمریکا شرکت کردند و از طرف چینی نیز نمایندگان ارتش آزادی‌بخش خلق چین حضور داشتند.

