دیدار مقامات نظامی آمریکا و چین در جزایر هاوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات نظامی آمریکا و چین این هقته در جزایر هاواییب با هم دیدار کردند و درباره همکاری‌ها در زمینه دریایی و هوایی بحث و رایزنی کردند.

در بیانیه پنتاگون آمده است که « نمایندگان نظامی ایالات متحده و چین در این هفته دیدار کردند تا مذاکراتی را در سطح عملی برگزار کنند که بر همکاری امنیتی و فنی بین نیروهای هوایی و دریایی دو کشور متمرکز بود.

این گفتگوها در شهر هونولولو، پایتخت جزایر هاوایی انجام شد و به مدت دو روز در چارچوب فرمت تجدید شده کارگروه توافق مشورتی دریایی که در دسامبر ۲۰۲۱ ایجاد شد، ادامه یافت.

گفته می‌شود در این نشست نمایندگانی از فرماندهی ایندوپاسفیک، ، ناوگان اقیانوس آرام و نیروی هوایی اقیانوس آرام آمریکا شرکت کردند و از طرف چینی نیز نمایندگان ارتش آزادی‌بخش خلق چین حضور داشتند.