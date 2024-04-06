  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۷

تمرین کادر فنی با بازیکنان پرسپولیس قبل از سفر به سیرجان

تمرین کادر فنی با بازیکنان پرسپولیس قبل از سفر به سیرجان

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از دیدار با گل گهر سیرجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از سفر به سیرجان و دیدار برابر گل گهر در شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

تمرین یک ساعته امروز قرمزپوشان با راندو(بازی وسطی) در قالب سه گروه شروع شد. اوسمار ویه‌را و سید جلال حسینی هم در یکی از گروه‌ها حاضر بودند و در کنار سایر بازیکنان پا به توپ شدند.

علیرضا بیرانوند و وحدت هنانوف به دلیل مصدومیت زیر نظر کادر پزشکی بودند و سایر بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی کار کردند و با روحیه‌ای بالا بخش‌های مختلف تمرین را انجام دادند.

مرور کارهای تاکتیکی و فوتبال هدفمند در بخش‌های بعدی در دستور کار قرار گرفت.

بعد از تمرین هم، بازیکنان با استراحتی کوتاه، عازم فرودگاه شدند تا با یک پرواز چارتر راهی سیرجان شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا یکشنبه ۱۹ فروردین در دیدار برگشت از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر، در سیرجان میهمان گل گهر خواهد بود.

کد مطلب 6071354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها