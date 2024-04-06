تمرین کادر فنی با بازیکنان پرسپولیس قبل از سفر به سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از سفر به سیرجان و دیدار برابر گل گهر در شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

تمرین یک ساعته امروز قرمزپوشان با راندو(بازی وسطی) در قالب سه گروه شروع شد. اوسمار ویه‌را و سید جلال حسینی هم در یکی از گروه‌ها حاضر بودند و در کنار سایر بازیکنان پا به توپ شدند.

علیرضا بیرانوند و وحدت هنانوف به دلیل مصدومیت زیر نظر کادر پزشکی بودند و سایر بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی کار کردند و با روحیه‌ای بالا بخش‌های مختلف تمرین را انجام دادند.

مرور کارهای تاکتیکی و فوتبال هدفمند در بخش‌های بعدی در دستور کار قرار گرفت.

بعد از تمرین هم، بازیکنان با استراحتی کوتاه، عازم فرودگاه شدند تا با یک پرواز چارتر راهی سیرجان شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا یکشنبه ۱۹ فروردین در دیدار برگشت از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر، در سیرجان میهمان گل گهر خواهد بود.