بدون اعزام نظامی به اوکراین، شکست ناتو در برابر روسیه حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا معتقد است کشورهای عضو ناتو برای جلوگیری از شکست در برابر روسیه مجبور به اعزام نظامی به این کشور هستند.

«ادوارد لوتواک» استراتژیست نظامی سابق پنتاگون در مطلبی اعلام کرد که کشورهای ناتو تنها با استقرار نیروهای خود در اوکراین می توانند از شکست اجتناب ناپذیر دربرابر روسیه جلوگیری کنند.

این مقام سابق پنتاگون گفت که این امر اجتناب‌ناپذیر است: کشورهای ناتو به زودی مجبور خواهند شد سربازان خود را به اوکراین بفرستند، در غیر این صورت شکست فاجعه‌بار را باید بپذیرند.

لوتواک اذعان کرد که انگلیسی ها و فرانسوی ها، همراه با کشورهای شمال اروپا، بی سر و صدا در حال آماده شدن برای اعزام نیرو به اوکراین - هم واحدهای کوچک و هم لجستیک و پرسنل پشتیبانی – هستند.

مشاور سابق پنتاگون این گونه استدلال کرد که جنگ اوکراین را نمی توان بدون استقرار مستقیم نیروها برد. اگر پوتین قصد پایان دادن به جنگ نداشته باشد، نیروهای اوکراین بارها به عقب رانده خواهند شد و سربازانی را در این فرآیند از دست خواهند داد که قابل جایگزینی نیستند.

پیش از این هم «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در ماه فوریه موضوع استقرار مستقیم نیرو توسط اعضای ناتو در اوکراین را مطرح کرد.