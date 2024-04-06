روسیه : ارتش اوکراین ۷۰۰ نظامی دیگر را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از دفع حملات ارتش اوکراین در محورهای مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ،۱۲ حمله ارتش اوکراین را در منطقه آودیوکا دفع کردند. در نتیجه درگیری در این محور، کی یف بیش از ۲۸۰ نیروی نظامی خود را در این منطقه از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ارتش اوکراین سه تانک و دو خودروی زرهی و همچنین ۶ خودرو دیگر خور را در این محور از دست داد.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح روسیه طی شبانه روز گذشته دو حمله ارتش اوکراین را در نزدیکی شهر آرتموفسک در منطقه دونتسک دفع کردند.

در این محور ارتش اوکراین بیش از ۴۷۰ نیروی نظامی، دو خودروی زرهی و هشت خودرو غیر زرهی و همچنین یک سامانه توپخانه خودکششی پالادین ساخت آمریکا، یک هویتزر ام ۷۷۷ ساخت آمریکا را از دست داد.