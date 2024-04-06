  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹

روسیه : ارتش اوکراین ۷۰۰ نظامی دیگر را از دست داد

روسیه : ارتش اوکراین ۷۰۰ نظامی دیگر را از دست داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین در درگیری های شبانه روز گذشته دچار تلفات سنگین نظامی و تسلیحاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از دفع حملات ارتش اوکراین در محورهای مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ،۱۲ حمله ارتش اوکراین را در منطقه آودیوکا دفع کردند. در نتیجه درگیری در این محور، کی یف بیش از ۲۸۰ نیروی نظامی خود را در این منطقه از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ارتش اوکراین سه تانک و دو خودروی زرهی و همچنین ۶ خودرو دیگر خور را در این محور از دست داد.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح روسیه طی شبانه روز گذشته دو حمله ارتش اوکراین را در نزدیکی شهر آرتموفسک در منطقه دونتسک دفع کردند.

در این محور ارتش اوکراین بیش از ۴۷۰ نیروی نظامی، دو خودروی زرهی و هشت خودرو غیر زرهی و همچنین یک سامانه توپخانه خودکششی پالادین ساخت آمریکا، یک هویتزر ام ۷۷۷ ساخت آمریکا را از دست داد.

کد مطلب 6071542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به عقیده ما که اگر برای دیکران اهمیت داشته باشد،روسیه ووزارت دفاع آن بایداهمیت ویژه‌ای به نیروهای شبه نظامی واگنربعنوان نیروی چریکی بدهند تابتواننددرجنگهای نامتقارن وغیرکلاسیک به دشمن ضربه برنند بانفوذدرپشت جبهه آنها ،کاری که اطلاعات اکراین انجام میدهد،جای تاسف دارد؟!؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها