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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۰۶

اوکراین: وضعیت دشواری در میدان نبرد داریم

اوکراین: وضعیت دشواری در میدان نبرد داریم

فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین از شرایط دشوار ارتش این کشور در نبرد با روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین شرایط ارتش این کشور را در میدان جنگ وخیم توصیف کرد.

«الکساندر سیرسکی» فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین روز شنبه در اظهاراتی تصدیق کرد که نظامیان ارتش اوکراین باوضعیت دشواری در خط مقدم نبرد مواجه هستند.

فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین در پیامی در شبکه تلگرامی خود نوشت: وضعیت در منطقه ای که نیروهای اوکراینی در آنجا مشغول عملیات هستند، همچنان دشوار است.

سیرسکی تاکید کرد که نیروهای نظامی روسیه در این مناطق از ظرفیت نیروی هوایی خود و همچنین برتری موشکی و مهمات توپخانه ای خود بهره می برند.

فرمانده نیروی زمینی اوکراین پیشتر هم اذعان کرد: ضدحملات اوکراین نتایج مطلوب را به همراه نداشت. اما دو سال بعد از شروع جنگ، اوکراین همچنان برای جنگیدن بر سر هر متر از خاک خود مصمم است.

کد مطلب 6071555

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    نظرات

    • Reza IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      19 8
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      خاک بر سر زلنسکی دست نشانده ی اسراییل مگه روسیه چی میخواست ازت؟ فقط به ناتو ملحق نشی بدبخت، به هیچکدوم از اهداف اسراییلیان نرسیدی و کشور و مردمان رو هم نابود کردی
      • دنیل IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        7 5
        ببین اولا"خدا طرف حق را میگیرد و آدم نباید از حق بگذره،اینکه روسیه به اوکراین حمله کرده و اونا دفاع میکنن،یعنی یکی حق و دیگری باطل است،حتی بگو یه اپسیلون بیشتر،و دوما" مگه امریکا از ایران چی خواسته بود،که با این همه ثروت و منابع،در فقر و بیچارگی عمرمون تلف شد،از اول انقلاب چه در جنگ یا تحریم فراگیر،
    • حسنی IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      6 7
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      روسیه تاناتوواردجنگ شوندبایدجنگ یکسره کنداگرجنگ فرسایشی باشدبضررروسیه خوادبود
    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      21 6
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      سازمان ناتو یک سازمان تروریستی است.
    • IR ۰۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      7 2
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      اروپایی ها پیره مردهای خودشان برای جنگ اکراین فرستاده بیازو وضعیت خوب نداره درمیدان نبرد دیگه
    • ایرانی IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      14 2
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      لعنت برجنگ وهزاران لعنت بر جنگ طلبان وجنگ افروزان عالم.مردم اوکراین شدندگوشت قربانی بازی کثیف ابرقدرتها که درصدرشون شیطان بزگ آمریکاست
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      5 1
      پاسخ
      روسیه هم خوب از جنگ غزه استفاده کرد،امروز فرداست اودسا هم‌بگیره
    • نوریه صد خروی IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 1
      پاسخ
      امیدوارم امریکای جنایتکار واروپای فاشیست واکراینی های ابله وفاشیست باندرایی به درک واصل شوند زلنسکی احمق دیوانه معتاد دلقک فقط مردمان بیگناه درجنگ قربانی هستند لعنت بر دول غربی کثیف که ملتهای بی گناه باید توان جنایات این ابله های جنگ افروز رو بدهند اکراین کشور نیست خاک روسیه هست
    • دنیل ایرانی IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      2 2
      پاسخ
      اوست اول وآخر درخبر سایرکشورها دست بالا رو اوکراین داره،اما اینجا برعکس، روسیه ادعای ابرقدرت و همپایی با امریکاداره،کمتر از چندروز اوکراین بایدمیگرفت!!! کدوم حق ودفاع کننده وکدومشون باطل و حمله کننده؟؟؟وماطرف کدوم وریم؟؟؟روسیه کمونیستی(بی خدا،کافر)؟؟؟چرا؟؟؟مگه ما ادعا طرفداری از مظلوم را نداشتیم؟
    • RO ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 4
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      برادر، غرب یک شیطان است. هرنفر که به غرب تکیه کرد عاقبتش همین حال و روز اکراین است.
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      6 3
      پاسخ
      به امید پیروزی روسیه و شکست دلقک کاسه لیس غرب
      • کیوان IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        0 1
        لعنت بر زلنسکی یهود عنود و دوستانش
    • محمد IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هدف آمریکا و جاسوسان خبرنگارش شناسایی و انهدام توان نظامی کشور های قدرتمند و نوظهور توسط هم نژادهای خودش است مثلا راه اندازی جنگ بین نژاد روس، راه اندازی جنگ بین نژاد چشم بادامی ها و راه اندازی جنگ بین اعراب است تا با این سیاست ضمن از بین بردن توان نظامی آنها با فروش سلاح بین کشورهای درگیر جنگ شده د

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