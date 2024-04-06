اوکراین: وضعیت دشواری در میدان نبرد داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین شرایط ارتش این کشور را در میدان جنگ وخیم توصیف کرد.

«الکساندر سیرسکی» فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین روز شنبه در اظهاراتی تصدیق کرد که نظامیان ارتش اوکراین باوضعیت دشواری در خط مقدم نبرد مواجه هستند.

فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین در پیامی در شبکه تلگرامی خود نوشت: وضعیت در منطقه ای که نیروهای اوکراینی در آنجا مشغول عملیات هستند، همچنان دشوار است.

سیرسکی تاکید کرد که نیروهای نظامی روسیه در این مناطق از ظرفیت نیروی هوایی خود و همچنین برتری موشکی و مهمات توپخانه ای خود بهره می برند.

فرمانده نیروی زمینی اوکراین پیشتر هم اذعان کرد: ضدحملات اوکراین نتایج مطلوب را به همراه نداشت. اما دو سال بعد از شروع جنگ، اوکراین همچنان برای جنگیدن بر سر هر متر از خاک خود مصمم است.