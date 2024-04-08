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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۴۰

سوئیس؛ میزبان نشستی با محوریت بحران اوکراین

سوئیس؛ میزبان نشستی با محوریت بحران اوکراین

بنا به گزارش های رسانه ای، سوئیس اواسط ماه ژوئن میزبان نشستی برای بررسی بحران اوکراین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، کشور سوئیس در نظر دارد نشستی بین المللی را با هدف بررسی مسئله اوکراین میزبانی کند.

خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه به نقل از منابعی آگاه اعلام کرد سوئیس قصد دارد در اواسط ژوئن نشستی درباره اوکراین برگزار کند.

بنا به گفته منابع آگاه، که نخواستند نامشان فاش شود، بین ۸۰ تا ۱۰۰ کشور در این نشست شرکت خواهند کرد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خود نوشته، شهر لوسرن سوئیس احتمالاً میزبان این نشست خواهد بود.

این کنفرانس احتمالاً در ۱۶ تا ۱۷ ژوئن برگزار می شود، اگرچه مشخص نیست چه تعداد از سران کشورهای مختلف در آن حضور خواهند داشت.

منابع مطلع اعلام کردند که یک موضوع کلیدی مورد اختلاف درباره نشست مذکور این است که آیا چین در آن شرکت خواهد کرد یا خیر.

روسیه بارها اعلام کرده که تمایلی به شرکت در این رویداد ندارد.

کد مطلب 6073619

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