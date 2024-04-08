روسیه بیش از ۲۹۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از بهبود مواضع روسیه در دونتسک جنوبی و آودیوکا خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که ارتش روسیه موفق به بهبود موضع خود در منطقه آودیوکا شد. همچنین ۵ حمله نیروهای ارتش اوکراین نیز از سوی نیروهای روسیه دفع شد.

بنا به این گزارش، در منطقه دونتسک جنوبی ارتش روسیه موضع خود را در خط مقدم بهبود بخشید. در این محور تلفات اوکراینی به ۸۰ نظامی، یک تانک، یک اسلحه خودکششی پالادین و یک هویتزر اف ان -۷۰ رسید.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، ارتش اوکراین بیش از ۵۰ نظامی خود را در منطقه خرسون از دست داد. علاوه بر آن سه دستگاه تانک، اسلحه خودکششی پالادین، یک هویتزر دی -۳۰ ارتش اوکراین هم منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در درگیری در منطقه کوپیانسک، نیروهای روسیه تا ۲۵ واحد نظامی اوکراینی و ۱۰ واحد تجهیزات این کشور را منهدم کردند.

پدافند هوایی روسیه هم ۲۹۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد.