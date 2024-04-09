به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه از الکساندر ووچیچ، همتای صربستانیاش خواسته است تا تصمیمات سیاست خارجی بلگراد را با جامعه اروپایی هماهنگ کند زیرا به گفته وی آینده صربستان به اتحادیه اروپا وابسته است.
ماکرون تاکید کرد: صربستان نباید هیچ شکی داشته باشد که آیندهاش در اتحادیه اروپا نهفته است نه جایی دیگر. (هماهنگی با جامعه اروپا) یک انتخاب راهبردی است.
وی که در نشست مطبوعاتی مشترک با ووچیچ حاضر شده بود، افزود: تداوم احترام صربستان به این انتخاب به ویژه از طریق هماهنگی بیشتر با تصمیمات سیاست خارجی ما، حائز اهمیت است.
ماکرون یادآور شد که هماهنگی صربستان با اروپا، «انتخاب حاکمیتی» برای این کشور است و هیچ اجبار و فشاری در کار نیست زیرا پای «منافع مشترک» در میان است.
ووچیچ پیشتر در شبکه اجتماعی نوشته بود که صربستان بهزودی با چالشهای دشواری روبهرو میشود که منافع ملی آن را تهدید خواهد کرد.
وی تاکید کرده بود که صربستان و مردم این کشور به دلیل خط مشی اتخاذی از جمله سیاست بیطرفی در جنگ اوکراین و همچنین عدم پیوستن به تحریمهای غرب علیه روسیه، به شدت تحت فشار کشورهای غربی هستند.
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