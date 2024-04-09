به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی به منظور تربیت، آموزش و ارتقای توانمندی کارکنان حائز شرایط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و نیروهای مسلح جهت احراز مشاغل حکمرانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه (سنجش علمی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و مدیریتی) در چهار رشته؛ حکمرانی اجتماعی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اقتصادی و حکمرانی تربیتی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ به شیوه آموزشی - پژوهشی دانشجو می‌پذیرد.

برای کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی مدرسه به نشانی governanceschool.ir مراجعه نمائید. مهلت ثبت نام ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ است.