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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۵

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی دانشجو می‌پذیرد

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی دانشجو می‌پذیرد

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی به منظور تربیت، آموزش و ارتقای توانمندی کارکنان حائز شرایط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و نیروهای مسلح جهت احراز مشاغل حکمرانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه (سنجش علمی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و مدیریتی) در چهار رشته؛ حکمرانی اجتماعی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اقتصادی و حکمرانی تربیتی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ به شیوه آموزشی - پژوهشی دانشجو می‌پذیرد.

برای کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی مدرسه به نشانی governanceschool.ir مراجعه نمائید. مهلت ثبت نام ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ است.

کد مطلب 6074051
زهرا علیدادی

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