محموله ۱۰۰۰ لیتری سوخت قاچاق در شادگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدقاسم موسوی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک خودروی سواری شوتی مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، یک هزار لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی شادگان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، با تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.