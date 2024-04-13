افزایش ۴۳ درصدی تولید نفت مناطق نفت خیز جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، حسن شهروئی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی و اقدام‌های جهادی و با وجود کاستی‌های موجود، افزایش تولید شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در بخش چاه‌های توسعه‌ای، تعمیری و ترمیمی حدود ۲۳۳ هزار بشکه در روز بود که سبب تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید این شرکت شد.

وی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان تلاشگر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون و تعامل و همکاری مدیریت‌های ستاد مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: مقدار افزایش تولید در شرکت نفت و گاز کارون در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۳ درصد کل افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بوده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: دستیابی به رقم بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید در شرکت نفت و گاز کارون مرهون همت و تلاش مضاعف همکاران و حمایت‌های مدیرعامل و مدیریت‌های ذی‌ربط در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در اجرای پروژه‌های پشتیبانی از تولید این شرکت است که بخشی از این اقدام‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید بار اول بوده که نصب تلمبه‌های چندفازی، نصب مبدل حرارتی نمکزدایی منصوری، راه‌اندازی ردیف C نمکزدایی اهواز متمرکز با ظرفیت روزانه ۵۵ هزار بشکه، انجام ۳۱ فقره اصلاحیه فرآورشی روی خطوط انتقال نفت و گاز، تعمیر اساسی ۲۲۴ تجهیز ثابت و دوار، راه‌اندازی ۱۵ ایستگاه حفاظت کاتدی، توپکرانی ۴۰ هزار متر خطوط لوله، تزریق بیش از ۹۱ درصد پساب تولیدی به چاه‌های تزریقی و برداشت بیش از ۹۸ درصد گازهای همراه نفت بخشی از این اقدام‌هاست.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بزرگ‌ترین شرکت تولیدی تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با توان تولیدی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز است که مسئولیت راهبری و برداشت نفت و گاز از میدان‌های نفتی اهواز، منصوری، آبتیمور و رامین را به‌عهده دارد.