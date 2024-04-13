  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۶

افزایش ۴۳ درصدی تولید نفت مناطق نفت خیز جنوب

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: شرکت نفت و گاز کارون در افزایش تولید مناطق نفت‌خیز جنوب طی سال ۱۴۰۲ نقش ۴۳ درصدی ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، حسن شهروئی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی و اقدام‌های جهادی و با وجود کاستی‌های موجود، افزایش تولید شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در بخش چاه‌های توسعه‌ای، تعمیری و ترمیمی حدود ۲۳۳ هزار بشکه در روز بود که سبب تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید این شرکت شد.

وی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان تلاشگر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون و تعامل و همکاری مدیریت‌های ستاد مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: مقدار افزایش تولید در شرکت نفت و گاز کارون در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۳ درصد کل افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بوده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: دستیابی به رقم بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید در شرکت نفت و گاز کارون مرهون همت و تلاش مضاعف همکاران و حمایت‌های مدیرعامل و مدیریت‌های ذی‌ربط در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در اجرای پروژه‌های پشتیبانی از تولید این شرکت است که بخشی از این اقدام‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید بار اول بوده که نصب تلمبه‌های چندفازی، نصب مبدل حرارتی نمکزدایی منصوری، راه‌اندازی ردیف C نمکزدایی اهواز متمرکز با ظرفیت روزانه ۵۵ هزار بشکه، انجام ۳۱ فقره اصلاحیه فرآورشی روی خطوط انتقال نفت و گاز، تعمیر اساسی ۲۲۴ تجهیز ثابت و دوار، راه‌اندازی ۱۵ ایستگاه حفاظت کاتدی، توپکرانی ۴۰ هزار متر خطوط لوله، تزریق بیش از ۹۱ درصد پساب تولیدی به چاه‌های تزریقی و برداشت بیش از ۹۸ درصد گازهای همراه نفت بخشی از این اقدام‌هاست.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بزرگ‌ترین شرکت تولیدی تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با توان تولیدی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز است که مسئولیت راهبری و برداشت نفت و گاز از میدان‌های نفتی اهواز، منصوری، آبتیمور و رامین را به‌عهده دارد.

فاطمه صفری دهکردی

