بزرگترین نمکزدایی نفت خاورمیانه در اهواز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهان زاده افزود: ظرفیت این واحد نمکزدایی متمرکز آسماری اهواز 220 هزار بشکه در روز است و مراحل احداث آن تاکنون نزدیک به 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی گفت: با بهره برداری از این کارخانه، افزون بر اطمینان از استمرار تولید نفت با کیفیت، از کاهش تولید کارخانه های نمکزدایی موجود در اهواز حین عملیات تعمیرات اساسی جلوگیری خواهد شد.

دهان زاده با بیان اینکه دانش فنی و ساخت بیش از700 قطعه از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در این شرکت بومی سازی شده است، بر تقویت توان متخصصان و سازندگان داخلی تاکید کرد.



شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون یکی از شرکتهای تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که راهبری عملیات تولید و فرآورش نفت و گاز از میدان های اهواز، منصوری، رامین و آبتیمور را بر عهده دارد.

