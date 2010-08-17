73 میلیون بشکه نفت از شرکت نفتی کارون صادر شد

عبدالمهدی مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به تولید بیش از 128 میلیون بشکه نفت در این شرکت در چهار ماه نخست امسال، اظهار داشت: این میزان نفت از میدان های نفتی اهواز، منصوری، آبتیمور، آزادگان، رامین و دارخوین استحصال شده است که این میادین از میادین تحت پوشش این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بهره بردار نفت در کشور به حساب می آیند.

وی با اشاره به اینکه میدان نفتی اهواز با تولید روزانه بیش از 800 هزار بشکه بیشترین میزان تولید در میان سایر میادین تحت پوشش این شرکت را به خود اختصاص داده است، افزود: بیش از 73 میلیون بشکه از نفت تولیدی این شرکت در چهار ماهه اول امسال برای صادرات به پایانه صادراتی جزیره خارگ ارسال شده است.



مجتهدی سهم پالایشگاه های داخلی از نفت تولیدی این شرکت در این مدت را بیش از 55 میلیون بشکه عنوان کرد و تصریح کرد: پالایشگاه های آبادان و تهران دریافت کننده های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون برای تولید سایر فرآورده های نفتی از جمله بنزین به شمار می روند.



مدیرعامل شرکت کارون در پایان با اشاره به سختی کار در تولید نفت و گاز، گفت: انتظار می رود مردم با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و تلاش صادقانه متخصصان صنعت نفت در شرایط سخت آب و هوایی، در مصرف انرژی به ویژه فرآورده های نفتی صرفه جویی کرده و از مصرف بی رویه آنها خودداری کنند.



شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بزرگترین شرکت تولیدی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با توان تولیدی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز است. این شرکت از شمال به رامین ( مسجد سلیمان) از شمال شرقی به نفت سفید از شمال غربی به شوش از جنوب به آبادان و خرمشهر از جنوب شرقی به شادگان از جنوب غربی به سوسنگرد و از شرق به شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون محصور شده است.



نفت و گاز تولیدی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از میدان های نفتی اهواز با 435 حلقه چاه، منصوری با 79حلقه چاه، آبتیمور با 47 حلقه چاه، رامین با 2 حلقه چاه، دارخوین با یک حلقه چاه و آزادگان در حال حاضر با 23 حلقه چاه استحصال می شود.



از میان 6 حوزه نفتی تحت مسئولیت این شرکت، مخزن آسماری اهواز با تولید بیش از 660 هزار بشکه نفت در روز بیشترین و مخزن رامین با تولید حدود 1900 بشکه در روز کمترین سهم تولید را به عهده دارند.



شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون مسئولیت سرپرستی و هدایت هفت واحد بهره برداری، چهار واحد نمکزدایی، 10 ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری و بنگستان، سه کارخانه گاز و گاز مایع، یک واحد تلمبه خانه تقویت فشار نفت، یک واحد تاسیسات سرچاهی حوزه نفتی آزادگان، یک دستگاه فرآورش سیار نفت، یک دستگاه تفکیک گر سرچاهی دارخوین، یک واحد تصفیه خانه آب و سه ایستگاه اصلی برق را عهده دار است که در نوع خود مسئولیتی بزرگ و برای تامین نفت کشورمان حیاتی است.