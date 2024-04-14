هر کیلوگرم گوشت مرغ ۸۵ هزار تومان است/ نوسان نرخ در بازار حبوبات

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار از ثبات بازار برخی اقلام پروتئینی از جمله تخم مرغ حکایت دارد. با فرا رسیدن فصل گرما معمولاً نرخ این محصول شکسته شده به طوری که در حال حاضر هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بین ۷۹ تا ۱۱۹ هزار تومان متغیر است.

قیمت تنظیم بازار گوشت مرغ در سال جدید هنوز تعیین نشده نرخی که سال گذشته ۷۳ هزار تومان بود؛ اگرچه در طول سال گذشته نرخ این محصول بین ۷۸ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان بود. در حال حاضر هر کیلو گوشت مرغ بین ۸۴ تا ۸۵ هزار تومان بوده است. هر کیلو گوشت قرمز بین ۶۲۰ تا ۹۲۰ هزار تومان متغیر و این عدد برای تنظیم بازار حدود ۳۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

بازار حبوبات یکی از بخش‌های بازار کالای اساسی است که بیشترین نوسان قیمتی را تجربه می‌کند. امسال به دلیل تولید مازاد نخود در کشور و ممنوعیت صادرات این محصول کمترین تغییر قیمت را داشته و هر کیلو نخود ۷۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود این در حالی است که شاهد جهش قیمت در بخش انواع لوبیا هستیم. هر کیلو گرم لوبیاچیتی (فله‌ای) ۱۰۳، قرمز ۱۱۳ و سفید ۱۲۰ هزار تومان قیمت گذاری شده و نرخ هر کیلو گرم انواع عدس بین ۶۸ تا ۹۳ تومان متغیر است.

گفتنی است، نرخ برنج نیز افزایش یافته و برنج هاشمی از هر کیلو گرم ۸۸ هزار تومان در هفته نخست فروردین به ۱۲۰ هزار تومان در هفته پایانی رسیده همچنین هر کیلو گرم برنج طارم ۱۱۰، فجر ۱۰۰ و شمشیری ۹۰ هزار تومان افزایش یافته‌اند.

در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی می‌آید (تمام قیمت‌ها به هزار تومان است).

قیمت کالاهای اساسی