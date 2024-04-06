به گزارش خبرنگار مهر، تقاضا در بازار گوشت اعم از قرمز و سفید کاهشی بوده و این تقاضا برای بازار تخم مرغ، حبوبات و محصولاتی مانند قارچ بیشتر شده است. سال گذشته با مدیریت بازار نرخ تخم مرغ کمترین نوسان را داشته و در برخی مقاطع زمانی حتی از قیمت مصوب پایین‌تر معامله می‌شد. روند افزایشی تولید کشور را از واردات بی نیاز کرده و در حال حاضر ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده تخم مرغ در خاورمیانه به شمار می‌رود.

سیر صعودی تولید سبب شد تا صادرات رشد داشته و از ۲۰ هزار تن تخم مرغ به ۱۳۵ هزار تن به ارزش ریالی حدود ۱۷۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد.

آمار تولید تخم مرغ در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن در بخش تخم مرغ صنعتی بود که این عدد در کنار آمار تولید محصولات بومی (تخم مرغ محلی) با حدود ۱۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۴۳۰ هزار تن رسید. پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا در بازار داخل باعث شد تا مدیریت درستی در این حوزه را شاهد باشیم.

گفتنی است، بر اساس نرخ‌نامه مصوب سازمان مدیریت میادین و میوه و تره‌بار، قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ غیر بسته‌بندی ۳۰ عددی در میادین میوه و تره بار ۵۰ هزار تومان و هر شانه ۳۰ عددی بسته‌بندی شانه‌های خمیری شیرینگ شده با قیمت ۱۰۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین هر شانه تخم مرغ ۲۴ عددی بسته‌بندی شانه‌های خمیری درب دار یا بسته‌بندی با دو شانه خمیری و شرینگ شده ۹۰ هزار تومان، ۲۰ عددی ۷۲ هزار تومان، ۱۵ عددی ۵۴ هزار تومان، ۹ عددی ۳۲ هزار تومان و ۶ عددی ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسد.