به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده یکشنبه شب در دیدار با خانواده شهیدان «سید عابدین علمداری» و «مهدی خادم‌پیر»، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند و تکریم و بزرگداشت آنها امری لازم و ضروری است.

محمدی زاده افزود: رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده‌های شاهد و ایثارگر، مورد توجه و تاکید قرار دارد و همه مسئولان موظف هستند در حد توان و ظرفیت موجود برای رضایتمندی این عزیزان اهتمام ورزند.

وی با اشاره به عملیات وعده صادق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه صهیونیست‌ها اضافه کرد: این اقدام موجب وحشت صهیونیست‌ها شده و خواب را بر چشم دشمنان نظام اسلامی، حرام کرده است.

در این دیدارها، خانواده شهدا نیز به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

شهید «سید عابدین علمداری» در سال ۶۴ و شهید «مهدی خادم‌پیر» نیز در سال ۱۳۷۳ به درجه رفیع شهادت نائل شدند.