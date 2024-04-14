به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده یکشنبه شب در دیدار با خانواده شهیدان «سید عابدین علمداری» و «مهدی خادمپیر»، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند و تکریم و بزرگداشت آنها امری لازم و ضروری است.
محمدی زاده افزود: رفع مشکلات و دغدغههای خانوادههای شاهد و ایثارگر، مورد توجه و تاکید قرار دارد و همه مسئولان موظف هستند در حد توان و ظرفیت موجود برای رضایتمندی این عزیزان اهتمام ورزند.
وی با اشاره به عملیات وعده صادق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه صهیونیستها اضافه کرد: این اقدام موجب وحشت صهیونیستها شده و خواب را بر چشم دشمنان نظام اسلامی، حرام کرده است.
در این دیدارها، خانواده شهدا نیز به بیان دغدغههای خود پرداختند.
شهید «سید عابدین علمداری» در سال ۶۴ و شهید «مهدی خادمپیر» نیز در سال ۱۳۷۳ به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
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