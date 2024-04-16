هشدار هواشناسی در سیستان و بلوچستان/ آماده باش نیروهای راهداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان ایوب کرد افزود: در پی هشدار قرمز هواشناسی و احتمال وقوع سیلاب در محورهای مواصلاتی تحت پوشش ایناداره کل ،۱۴ اکیپ راهداری با ۶۸ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و ۱۲۴ نیروی راهدار در محورهای مواصلاتی زاهدان، نصرت آباد، تفتان، خاش و حوزه سراوان مستقر شدند.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام تشدید بارندگی در شهرستانهای خاش، سراوان، گلشن، سیب و سوران و مهرستان هماهنگیهای لازم اندیشیده شده و راهدارخانههای این شهرستانها برای کمک به مسافران تجهیز شده اند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان اضافه کرد: با توجه به شرایط اقلیمی در روزهای اخیر، توصیه میشود مردم به اطلاعیهها، هشدارها و اخطاریههای سازمان هواشناسی توجه و از تردد در مسیر رودخانههای محلی به شدت خودداری کنند و قبل از تردد در محورها از طریق تماس با سامانه پاسخگویی شبانه روزی ۱۴۱ از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راهها و وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی آگاه شوند.
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