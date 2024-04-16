پیام دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در پی عملیات «وعده صادق»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی پیامی از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم منحوس صهیونیستی تقدیر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

عملیات موشکی و پهپادی فرزندان جان برکف امت اسلام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم منحوس صهیونیستی و عبور این رژیم جنایتکار از خطوط قرمز و قوانین بین الملل و بر اساس اعمال حق ذاتی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران محقق شد.

این عملیات غرورآفرین و بازدارنده به منظور تنبیه رژیم متجاوز که وعده صادق رهبری مقتدر و فرزانه انقلاب اسلامی بود، موجب عزت جبهه مقاومت و جهان اسلام و شادی قلوب همه مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان شد.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» وعده صادق خداوند متعال و بشارتی به تمامی ملت‌های مسلمان و مستضعف جهان است که نصرت الهی قطعی است و به اذن پروردگار به زودی جهان، شاهد زوال و نابودی رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی خواهد بود.

اینجانب ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دلاورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همدلی و ایستادگی ملت‌های آزادی خواه جهان در حمایت از ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین، از درگاه خداوند متعال برای مبارزان و مجاهدان جبهه مقاومت، سلامتی و توفیق ثبات قدم در مسیر آزادی قدس شریف را مسئلت دارم.