عملیات غرورآفرین «وعده صادق» دفاع مشروع برای ملّت بزرگ ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای ضمن قدردانی و تشکر از نیروهای مسلح کشور خاصّه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عزم راسخ عملیات غرورآفرین «وعده صادق» را با موفقیت به انجام رساندند تأکید کرد که این عملیات در حکم دفاع مشروع برای ملّت بزرگ ایران و موجب تجدید روح نشاط و امیدآفرینی در جهان اسلام و در دل تمامی آزادی‌خواهان جهان شده است.

مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

«وَمَا رَمَیۡتَ إِذۡ رَمَیۡتَ وَلَٰکِنَّ ٱللَّهَ رَمَیٰ….» (سوره انفال/۱۷)

عملیات غرورآفرین «وعده صادق» که نشان از درایت، مدیریت، دقّت، هوشیاری و عزم راسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد در پی سکوت مرگ‌بار رسانه‌ای و عدم واکنش نهادهای حقوقی و حقوق بشری جهان به حملات پی‌درپی رژیم منحوس و مجعول صهیونسیتی به مردم مظلوم غزّه و ترور ناجوانمردانه نخبگان و عزیزان این سرزمین و دست آخر تجاوز آشکار به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و به شهادت رساندن فرماندهان راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وقوع پیوست.

این عملیات بار دیگر به دشمنان این نظام و انقلاب خاصّه آمریکای جنایت‌کار و فرزند نامشروعش، رژیم غاصب صهیونیستی نشان داد که دلاورمردان و غیرت‌مندان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره در پاسداری از آب و خاک میهن اسلامی پرصلابت و مصمّم بوده و هرکس اندیشه و خیال باطل تعرّض به خاک کشور عزیزمان ایران اسلامی را داشته باشد با سیلی محکم و تنبیه قاطع سربازان اسلام مواجه خواهد شد.

این عملیات که به حق پاسخی دشمن‌شکن، پرصلابت، کوبنده و بازدارنده در مقابل تجاوز دشمن قسم خورده ایران اسلامی یعنی رژیم غاصب صهیونیستی پس از حمله این رژیم منحوس و خبیث به کنسول‌گری ایران در کشور سوریه و به شهادت رساندن فرماندهان رشید سپاه اسلام بود؛ هم در حکم دفاع مشروع برای ملّت بزرگ ایران و هم موجب تجدید روح نشاط و امیدآفرینی در جهان اسلام و در دل تمامی آزادی‌خواهان جهان شده است.

در طول چند دهه استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی به لطف از جان‌گذشتگی‌های رزمندگان ایران، این نظام مقدّس قدمی از وجب به وجب ایران عقب ننشسته و این بار نیز با استفاده از حقّ دفاع مشروع خود، با لطف خداوند فتح و ظفر گسترده‌ای را نصیب ایران و اسلام کرده است و به فضل خداوند با نابودی رژیم جعلی صهیونیست، جهان امنیت بیشتری را شاهد خواهد بود.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیروی از رهنمودهای امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظلّه‌العالی و به پشتوانه حمایت ملت سرافراز ایران اسلامی، ضمن حمایت تمام قد از این پاسخ کوبنده و به موقع؛ از نیروهای مسلّح جمهوری ایران اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمال تشکر و قدردانی را می‌نماید و برای همه این عزیزان، همچنان توفیقات روز افزون و نصرت الهی را طلب می‌کند.

«إنْ تَنْصُروا اللهَ یَنْصُرُکُم وَ یُثَبّتْ أقدامَکُم»