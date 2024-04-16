دیدگاه فرهنگی فرزندآوری باید در جامعه اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد صبح سه شنبه در جلسه کارگروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان اردبیل اظهار کرد: در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرستان اردبیل ۸۴۰ خانواده ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۶۱ پرونده تشکیل شده و برای ۴۰۰ خانواده زمین واگذار شده و یا در حال واگذاری است.

وی با تاکید بر اینکه در تسهیل روند واگذاری زمین به خانواده های مشمول باید دستگاه های مربوطه اهتمام ویژه داشته باشند، خاطرنشان کرد: راه و شهرسازی و دستگاه های دخیل در این حوزه تمام تلاش خود را برای انجام احسن و مطلوب کار انجام می دهند.

فرماندار اردبیل با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ باروری در شهرستان اردبیل گفت: نیاز است در فرهنگ سازی جوانی جمعیت و فرزندآوری اقدامات عملی و سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد.

اعتماد اعجازی تصریح کرد: کارگروه های مختلف از جمله فرهنگی، تسهیلات، اداری و مالی در راستای طرح جوانی جمعیت در شهرستان اردبیل تشکیل می شود و این کارگروه ها باید مشکلات و مطالبات دراین حوزه را بررسی و راهکاری های لازم را ارائه دهند.

فرماندار اردبیل بر روند تسهیل ارائه تسهیلات طرح جوانی جمعیت توسط بانک ها تاکید کرد و افزود: نیاز است در این حوزه بانک های عامل نیز همکاری لازم را داشته باشند.

اعتماد اعجازی تصریح کرد: از بانوان هم در دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی حمایت های لازم باید صورت گیرد تا این بانوان مشکلاتی نداشته باشند.

وی گفت: اصلاح دیدگاه فرهنگی برای افزایش نرخ باروری و افزایش تمایل به ازدواج در شهرستان باید به صورت اساسی انجام شود و در این راستا خانواده ها و دستگاه های فرهنگی رسالتی خطیر دارند.