رونمایی کتاب منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش» روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۳، با حضور رضامراد صحرایی وزیر محترم آموزش و پرورش و اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حوزه علمیه مروی برگزار می‌شود.

در این کتاب اندیشه رهبر انقلاب در خصوص آموزش و پرورش به صورت منظومه‌ای محور بندی، دسته بندی شده و جامع، مورد نظر قرار گرفته است و اگر کسی بخواهد اندیشه ایشان را در خصوص جایگاه آموزش و پرورش، بایدها و نبایدهای آموزشی و پرورش، الزامات تحول بنیادین، الزامات محتوای کتب درسی، نظام الگویی، منزلت معلم، کارکرد معلم، الزامات معیشت معلم و… را به صورت یک کل منسجم و ساختار مند مورد نظر و مداقه قرار دهد مطالعه کتاب پیش رو به وی توصیه می‌شود.

کتاب که به قلم احمد نادری بوده و توسط انتشارات حوزه علمیه مروی به چاپ رسیده است به هشت فصل با عناوین، جایگاه و اهمیت آموزش و پرورش، الزامات آموزش و پرورش؛ بایدها، مشکلات نظام آموزشی فعلی، گفتمان رهبری؛ نظام الگویی، هویت معلم؛ معلم کیست؟، سند انحرافی ۲۰۳۰، ضرورت وجود معاونت پرورشی، الزامات محتوای کتب درسی؛ تقسیم شده و شامل تمام بیانات رهبر معظم انقلاب تا سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

گفتنی است مراسم رونمایی از کتاب ساعت ۱۳ در سالن اجتماعات حوزه علمیه مروی واقع در خیابان ناصر خسرو، کوچه مروی، حوزه علمیه مروی ۲، با حضور اساتید، طلاب و مقامات ملی و کشوری برگزار می‌گردد.