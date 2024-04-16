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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۳۷

با دستور دادستان؛

پلمب کارخانه تولیدی با انتشار بوی نامطبوع در فیروزکوه باز شد

پلمب کارخانه تولیدی با انتشار بوی نامطبوع در فیروزکوه باز شد

فیروزکوه- دادستان فیروزکوه از فعالیت دوباره یک کارخانه در شهرک صنعتی این شهرستان که به علت تولید بوی نامطبوع پلمب شده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید مظفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت دوباره یک کارخانه تولیدی که به علت تولید بوی نامطبوع پلمب شده بود خبر داد.

مظفری گفت: این واحد تولیدی متعهد شد تا ظرف مدت ۶ ماه تصفیه خانه در حال ساخت خود را به بهره برداری برساند و تا قبل از آن هم نسبت به رفع بوی نامطبوع تا کمتر از یک ماه آینده اقدام کند.

اسماعیل درزی، رئیس دادگستری فیروزکوه نیز گفت: ما تلاش داریم تا کارخانه به فعالیت خود ادامه دهد اما این موضوع نباید موجب تضییع حقوق عامه شود.

درزی افزود: باید فرآیند تولید کارخانه به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا علاوه بر حفظ راندمان تولید، از انتشار بوی نامطبوع و نارضایتی مردم هم جلوگیری شود.

کد مطلب 6080292

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