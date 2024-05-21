شمال غزه همچنان با قحطی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر رسانه‌ای دولت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی استفاده رژیم صهیونیستی از قحطی به عنوان سلاح جنگی، مناطق شمالی نوار غزه همچنان دچار قحطی هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اشغالگران به صورت موقت از شدت قحطی کاستند و تلاش کردند که از طریق کمک‌های خیالی چهره خود را ترمیم و زیبا کنند.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه بیان کرد: وقوع قحطی در شمال نوار غزه موضوعی قطعی است و یکی از دلایل آن بروز نشانه‌های سوء تغذیه در ساکنان این منطقه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که برای توقف جنگِ تحمیل قحطی، اقدام فوری انجام بدهند.