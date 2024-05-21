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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۱۵

دفتر رسانه‌ای دولت غزه:

شمال غزه همچنان با قحطی مواجه است

شمال غزه همچنان با قحطی مواجه است

دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که مناطق شمالی این باریکه همچنان با قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر رسانه‌ای دولت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی استفاده رژیم صهیونیستی از قحطی به عنوان سلاح جنگی، مناطق شمالی نوار غزه همچنان دچار قحطی هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اشغالگران به صورت موقت از شدت قحطی کاستند و تلاش کردند که از طریق کمک‌های خیالی چهره خود را ترمیم و زیبا کنند.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه بیان کرد: وقوع قحطی در شمال نوار غزه موضوعی قطعی است و یکی از دلایل آن بروز نشانه‌های سوء تغذیه در ساکنان این منطقه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که برای توقف جنگِ تحمیل قحطی، اقدام فوری انجام بدهند.

کد مطلب 6115245

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