ورزش می تواند با آرام کردن مغز سلامت قلب را حفظ کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، تیمی در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون توضیح دادند که همه چیز به خاطر توانایی فعالیت بدنی برای کاهش سطح استرس در مغز است.

با تقویت این یافته، مطالعه نشان داد که ورزش بیشترین فواید قلبی را برای افراد دارای سابقه افسردگی به ارمغان می‌آورد.

دکتر «احمد توکل»، سرپرست این مطالعه متخصص قلب در مرکز تحقیقات تصویربرداری قلب و عروق بیمارستان عمومی ماساچوست، خاطرنشان کرد: «فعالیت بدنی در کاهش خطر بیماری قلبی عروقی در میان افراد مبتلا به افسردگی تقریباً دو برابر مؤثرتر بود.»

در این تحقیق، تیم توکل میانگین داده‌های ۱۰ ساله بیش از ۵۰۰۰۰ نفر را بررسی کردند. تمامی شرکت کنندگان سوابق فعالیت بدنی خود را گزارش کرده بودند.

زیرمجموعه‌ای از ۷۷۴ نفر هم تحت اسکن مغز و آزمایش‌های دیگر برای اندازه‌گیری فعالیت مغز مرتبط با استرس قرار گرفتند.

محققان گزارش دادند که در طول یک دهه پیگیری، تقریباً ۱۳ درصد از شرکت کنندگان به بیماری قلبی مبتلا شدند.

با این حال، افرادی که توصیه‌های استاندارد برای فعالیت بدنی را رعایت کردند، ۲۳ درصد کمتر احتمال داشت چنین تشخیصی دریافت کنند.

گروه تحقیق دریافتند که این افراد همچنین نسبت به افرادی که کمتر ورزش می‌کردند، فعالیت مغزی مرتبط با استرس در آنها به طور قابل توجهی کمتر بود.

تیم بوستون توضیح داد که این ناحیه به عنوان کنترلی بر مراکز استرس مغز شناخته شده است.

به گفته محققان، به طور کلی، به نظر می‌رسد که کاهش سطح استرس نقش مهمی در بهبود سلامت قلب دارد. این واقعیت که به نظر می‌رسید ورزش به ویژه به افرادی که سابقه افسردگی دارند کمک می‌کند، این تصور را تقویت کرد.

توکل گفت: «اثرات ورزش بر فعالیت مرتبط با استرس مغز ممکن است این مشاهدات جدید را توضیح دهد.»