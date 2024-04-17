غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از مسابقات کاراته قهرمانی کشور اظهار کرد: ما در دانشگاه آزاد اسلامی یک دهکده ورزشی داریم که کمتر در استان همدان چنین فضای فراهم است.
وی افزود: کنار هم قرار گرفتن سالن ورزشی، خوابگاه و غذاخوری بهترین شرایط برای میزبانی رویدادهای ورزشی، اردوهای تیم ملی و مسابقات فراهم کرده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه آمادگی میزبانی هر رویداد ورزشی را داریم، گفت: بعد از برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور به مدت ۱۰ روز میزبان مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور در اردیبهشت ماه هستیم.
خاکسار خاطرنشان کرد: میزبانی مسابقات دانشجویان جهان در رشته کشتی پهلوانی، مسابقات دانشگاههای کشور و تا شهریور ماه تقویم ورزشی دانشگاه به طور کامل پر است.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همدان ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۷۰ رشته دارد، بیان کرد: حضور بیش از ۴ هزار کاراتهکا در فضای دانشگاه باعث شور و نشاط دانشجویان شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان عنوان کرد: جا دارد از مدیریت دستگاه ورزش، ریاست هیئت کاراته استان و تمام کسانی که چنین میزبانیهای بزرگ ورزشی را برای همدان میگیرند تشکر کنیم و دانشگاه آزاد هم همواره میزبان و حامی ورزش استان همدان خواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان مطرح کرد؛
زیرساختهای لازم برای میزبانی مسابقات ورزشی در دانشگاه آزاد همدان
همدان- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به میزبانی مسابقات کاراته قهرمانی کشور گفت: دانشگاه آزاد آمادگی در اختیار قرار دادن تمام زیرساختهای ورزشی برای مسابقات ورزشی را دارد.
غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از مسابقات کاراته قهرمانی کشور اظهار کرد: ما در دانشگاه آزاد اسلامی یک دهکده ورزشی داریم که کمتر در استان همدان چنین فضای فراهم است.
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