موفقیت‌های همدان در میزبانی و قهرمانی کاراته چشمگیر است

همدان- معاون اداره کل ورزش و جوانان همدان با تأکید بر پتانسیل بالای این رشته گفت: همدان در حوزه قهرمانی و میزبانی رقابت‌های کاراته عملکردی برجسته داشته و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدرویسی پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان همدان با اشاره به جایگاه برجسته این رشته در ورزش استان اظهار کرد: کاراته یکی از رشته‌های با ظرفیت و پتانسیل بالای همدان است که طی سال‌های اخیر در هر دو حوزه قهرمانی و میزبانی رقابت‌ها، عملکردی درخشان و قابل تحسین داشته است.

وی با بیان اینکه همدان در کاراته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، افزود: ورزشکاران و مربیان استان در رده‌های مختلف سنی همواره جزو مدال‌آوران و چهره‌های شاخص کشور بوده‌اند و این موفقیت‌ها نتیجه تلاش مستمر، استعدادهای بالقوه، و نگاه علمی به تمرینات و پرورش قهرمانان است.

خدرویسی تصریح کرد: در حوزه میزبانی نیز همدان ثابت کرده که توانایی برگزاری رویدادهای مهم ملی و حتی بین‌المللی را دارد؛ از کیفیت سالن‌ها و امکانات گرفته تا مهمان‌نوازی و مدیریت رویداد، همگی نشان از آمادگی بالای استان دارد.

معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اینکه توسعه کاراته نیازمند حمایت همه‌جانبه است، خاطرنشان کرد: با استمرار برنامه‌ریزی دقیق، افزایش تعامل با فدراسیون، و سرمایه‌گذاری در استعدادهای نونهال و نوجوان، می‌توانیم جایگاه همدان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کاراته ایران تثبیت و حتی به عرصه جهانی معرفی کنیم.

