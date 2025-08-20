به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدرویسی پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان همدان با اشاره به جایگاه برجسته این رشته در ورزش استان اظهار کرد: کاراته یکی از رشتههای با ظرفیت و پتانسیل بالای همدان است که طی سالهای اخیر در هر دو حوزه قهرمانی و میزبانی رقابتها، عملکردی درخشان و قابل تحسین داشته است.
وی با بیان اینکه همدان در کاراته حرفهای زیادی برای گفتن دارد، افزود: ورزشکاران و مربیان استان در ردههای مختلف سنی همواره جزو مدالآوران و چهرههای شاخص کشور بودهاند و این موفقیتها نتیجه تلاش مستمر، استعدادهای بالقوه، و نگاه علمی به تمرینات و پرورش قهرمانان است.
خدرویسی تصریح کرد: در حوزه میزبانی نیز همدان ثابت کرده که توانایی برگزاری رویدادهای مهم ملی و حتی بینالمللی را دارد؛ از کیفیت سالنها و امکانات گرفته تا مهماننوازی و مدیریت رویداد، همگی نشان از آمادگی بالای استان دارد.
معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اینکه توسعه کاراته نیازمند حمایت همهجانبه است، خاطرنشان کرد: با استمرار برنامهریزی دقیق، افزایش تعامل با فدراسیون، و سرمایهگذاری در استعدادهای نونهال و نوجوان، میتوانیم جایگاه همدان را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی کاراته ایران تثبیت و حتی به عرصه جهانی معرفی کنیم.
