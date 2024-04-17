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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۵

پاسخ انسیه خزعلی در حاشیه هیات دولت؛

درج نام مادران در کارت‌های ملی فرزندان‌ به کجا رسید؟

درج نام مادران در کارت‌های ملی فرزندان‌ به کجا رسید؟

معاون امور زنان ریاست‌جمهوری به موضوع درج نام مادران در کارت‌های ملی فرزندان‌شان پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، «انیسه خزعلی» معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به درج نام مادران در کارت‌های ملی فرزندان‌شان اظهار کرد: تا یک مرحله‌ای این کار را پیش بردیم اما پس از آن، کار متوقف شد.

وی افزود: ان‌شاءلله در آینده پیگیر این موضوع هستیم؛ قرار است در کارت‌های جدید صرفاً کد ملی قید شود و نام پدر و مادر دیگر ثبت نخواهد شد. 

خزعلی در ادامه گفت: صنایع دستی متولی خاص خودش را دارد اما ما برای حمایت از بانوان در بحث تسهیلات و مجوزهای کسب و کار اقدامات لازم را در دستور کار داریم.

معاون امور زنان ریاست‌جمهوری گفت: همچنین در بحث بازارچه های فروش استان‌ها، یکی از موارد مورد اشاره در اعتبارات تصویبی برای استان‌ها حمایت از تولیدات بانوان در این بازارچه‌ها بوده است.

کد مطلب 6080840
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • مادر کارمند IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      3 تا فرزند دارم تو حکم کارگزینی نوشته تعداد فرزندان صفر !!!!!!!!!!!! اونوقت انتظار داشته باشیم اسم مون تو کارت ملی بچه هامون بیاد ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

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