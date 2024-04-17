به گزارش خبرنگار مهر، «انیسه خزعلی» معاون امور زنان ریاستجمهوری، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به درج نام مادران در کارتهای ملی فرزندانشان اظهار کرد: تا یک مرحلهای این کار را پیش بردیم اما پس از آن، کار متوقف شد.
وی افزود: انشاءلله در آینده پیگیر این موضوع هستیم؛ قرار است در کارتهای جدید صرفاً کد ملی قید شود و نام پدر و مادر دیگر ثبت نخواهد شد.
خزعلی در ادامه گفت: صنایع دستی متولی خاص خودش را دارد اما ما برای حمایت از بانوان در بحث تسهیلات و مجوزهای کسب و کار اقدامات لازم را در دستور کار داریم.
معاون امور زنان ریاستجمهوری گفت: همچنین در بحث بازارچه های فروش استانها، یکی از موارد مورد اشاره در اعتبارات تصویبی برای استانها حمایت از تولیدات بانوان در این بازارچهها بوده است.
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