محور مسدود سه راهی نگور – نگور بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعات مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور سه راهی نگور - نگور که به علت طغیان رودخانه محلی مسدود شده بود بازگشایی شد.

بر اساس پیش بینی هواشناسی، بارندگی‌ها تا عصر امروز چهارشنبه ادامه دارد.