محور مسدود سه راهی نگور – نگور بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعات مرکز مدیریت راههای کشور، محور سه راهی نگور - نگور که به علت طغیان رودخانه محلی مسدود شده بود بازگشایی شد.
بر اساس پیش بینی هواشناسی، بارندگیها تا عصر امروز چهارشنبه ادامه دارد.
زاهدان_ محور مسدود سه راهی نگور – نگور بنا بر مرکز مدیریت راههای کشور بازگشایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعات مرکز مدیریت راههای کشور، محور سه راهی نگور - نگور که به علت طغیان رودخانه محلی مسدود شده بود بازگشایی شد.
بر اساس پیش بینی هواشناسی، بارندگیها تا عصر امروز چهارشنبه ادامه دارد.
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