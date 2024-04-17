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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۵

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

محور مسدود سه راهی نگور – نگور بازگشایی شد

محور مسدود سه راهی نگور – نگور بازگشایی شد

زاهدان_ محور مسدود سه راهی نگور – نگور بنا بر مرکز مدیریت راه‌های کشور بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعات مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور سه راهی نگور - نگور که به علت طغیان رودخانه محلی مسدود شده بود بازگشایی شد.

بر اساس پیش بینی هواشناسی، بارندگی‌ها تا عصر امروز چهارشنبه ادامه دارد.

کد مطلب 6080876

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