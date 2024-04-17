به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، اکران ویژه فیلم سینمایی «آسمان غرب» برای خانواده کارکنان نیروی زمینی ارتش با حضور امیرحسین آرمان، روح الله زمانی، امیرحسین شام‌بیاتی، راهله لطفی بازیگران و محمد عسگری کارگردان و حبیب والی‌نژاد تهیه کننده فیلم در پردیس سینمایی صبامال برگزار شد.

در این اکران ویژه که با حضور امیر سرتیپ احمد دادبین مشاور فرماندهی کل ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و سایر فرماندهان برگزار شد، علاوه بر تجلیل از عوامل و بازیگران این فیلم سینمایی که با هدف نمایش رشادت‌ها و دلاورمردی‌های خلبان هوانیروز ارتش شهید علی‌اکبر شیرودی و همرزمانش ساخته شده است، «آسمان غرب» برای خانواده کارکنان نیروی زمینی ارتش به نمایش درآمد و با استقبال خوبی مواجه شد.

در حاشیه این مراسم امیر احمد دادبین از فرماندهان ارشد ارتش در ۸ سال دفاع مقدس ضمن تشکر از عوامل این فیلم سینمایی برای ساخت این اثر، در توصیف این فیلم گفت: «آسمان غرب» ارتش را زنده می‌کند.

همچنین عوامل این فیلم سینمایی همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های ویژه‌ای را در قالب یک پویش سراسری از امروز ۲۹ فروردین ماه تا ۸ اردیبهشت ماه سال‌روز شهادت شهید شیرودی برگزار خواهند کرد، این پویش شامل یک مسابقه کشوری ویژه نوجوانان، اکران‌های سیار در پادگان‌های ارتش، بزرگداشت شهید شیرودی و … خواهد بود.

«آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد از آثار راه یافته به چهل و دومین جشنواره فیلم فجر بود که سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی و سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری را دریافت کرد.

این فیلم سینمایی محصول بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره است و پخش آن توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.