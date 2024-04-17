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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۱

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

«اولسان هیوندای» نیمی از مسیر فینال آسیا را رفت

«اولسان هیوندای» نیمی از مسیر فینال آسیا را رفت

تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی موفق شد در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر یوکوهاما مارینوس ژاپن به برتری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا که در منطقه شرق آسیا برگزار شد امروز چهارشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی میزبان یوکوهاما مارینوس ژاپن بود که این بازی در پایان با برتری یک بر صفر اولسان به پایان رسید.

تک گل اولسان در این دیدار را «لی دونگ گیونگ» در دقیقه ۱۹ به ثمر رساند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا که در منطقه غرب آسیا برگزار خواهد تیم فوتبال العین امارات میزبان الهلال خواهد بود اما این بازی به دلیل شرایط بد جوی در امارات و سیل شدید که قرار بود دیروز برگزار شود لغو و به امروز ساعت ۱۹:۳۰ موکول شد.

کد مطلب 6081193

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