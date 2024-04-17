طرح نهضت ملی مسکن دلیجان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صفاری آشتیانی ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان دلیجان، اظهار کرد: فاز نخست طرح نهضت ملی این شهرستان ۳۲۰ واحد با ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی و فاز دوم با ۱۷۶ واحد با پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصد که هر ۲ فاز در مرحله نازک کاری قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن از صدقات جاری امام راحل به منظور ایجاد مسکن برای اقشار کم درآمد تأسیس شده است، افزود: در حوزه بازسازی و مسکن روستایی ۴۳۲ فقره تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به شهرستان دلیجان اختصاص یافته است که تاکنون ۱۹۷ نفر به بانک‌های عامل معرفی شده و از این تعداد نفر ۱۱۱ مورد انعقاد قرارداد انجام شده و در حال ساخت است.

وی اجرای پروژه ۹۰ واحدی را یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن در حوزه روستایی دانست و ادامه داد: ۳۰ واحد در روستای راوه، ۳۰ واحد روستای دودهک و ۳۰ واحد در روستای رباط ترک در دستور کار قرار دارد همچنین ۱۳۳ فقره تسهیلات کم بهره و کمک بلاعوض جهت احداث مسکن محرومین به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

تصویب یک میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان اعتبار در حوزه عمران روستایی

وی افزود: از محل اعتبارات تملک دارایی و کمیته برنامه ریزی شهرستان، یک میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان در حوزه عمران روستایی برای بنیاد مسکن مصوب شده است که بر این اساس، ۶ پروژه روستایی انجام شده است که اعتبار برخی روستاها تخصیص پیدا کرده و برای سایر روستاها مرحله دوم اعتبار تخصیص می‌یابد.

صفاری با اشاره به تصویب و ابلاغ طرح هادی ۹ روستای شهرستان دلیجان، تصریح کرد: با اجرای این مهم، طرح هادی تمام روستاهای دلیجان جدید خواهد شد همچنین طرح هادی ۲ روستای فاقد دهیاری نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

۱۷۴ تن قیر رایگان برای ۶ روستا جذب شد

وی گفت: سال گذشته از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۴ تن قیر رایگان برای ۶ روستا جذب شده و معابر این روستاها از محل قیر رایگان آسفالت شده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دلیجان گفت: با همکاری اداره ثبت اسناد شهرستان ۲۱۲ جلد سند مالکیت تحویل متقاضیان شده است همچنین با تعامل و همکاری اداره منابع طبیعی ۹۸ هکتار تملک زمین برای واگذاری به متقاضیان احداث مسکن در روستاها نیز انجام شده است.

صفاری با اشاره به اینکه در روستای راوه نیز ۸۰ هکتار زمین به منظور احداث مسکن در طرح نهضت ملی انجام شده است، افزود: در حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن به عنوان کارگزار اداره راه و شهرسازی، احداث مسکن در شهرهای دلیجان و نراق را برعهده دارد که در دلیجان به شکل انبوه سازی و در نراق واگذاری به صورت گروه ساخت انجام می‌شود.

ثبت نام ۴۴۳۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن دلیجان

وی با اشاره به ثبت نام ۴۴۳۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دلیجان، اظهار کرد: از این تعداد ۱۹۶۵ نفر تائید نهایی شده که بنیاد مسکن احداث ۸۳۱ واحد را در دست اقدام دارد.

صفاری گفت: در فاز نخست این طرح ۳۲۰ واحد با ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی و فاز دوم ۱۷۶ واحد با پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصد که هر ۲ طرح در مرحله نازک کاری قرار دارند و باید اذعان داشت پروانه فاز سوم این طرح نیز صادر شده و ۳۳۵ واحد با انتخاب پیمانکار در مرحله احداث فنداسیون قرار دارد.

وی ادامه داد: در شهر نراق نیز ۲۵۲ نفر ثبت نام کردند که ۱۱۵ نفر واجد شرایط شناخته شده و ۳۷ قطعه زمین تحویل متقاضیان شده است و باید اذعان کرد که تسهیلات اختصاص یافته به این واحدها در دلیجان و نراق ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود.