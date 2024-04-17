هوای گرم تا یکشنبه هفته آینده در اردبیل حاکم خواهد بود

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی از امروز روند افزایش دما در سطح استان آغاز شده و تا روز یکشنبه هفته آینده در تمامی مناطق استان در طول روز هوای گرم حاکم خواهد شد.
وی افزود: طی این مدت در بعدازظهر و عصر روزهای جمعه تا شنبه هفته آینده، در مناطق مرکزی و جنوبی استان از شرایط فصلی و محلی رگبار موقت باران احتمال میرود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: طی روزهای جمعه و شنبه شاهد توسعه ناپایداری فصلی و محلی در بخشهای مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود که طی ساعات بعدازظهر و عصر موجب وزش تندباد موقتی، افزایش ابرهای همرفتی و رگبار باران و رعدوبرق در نواحی مستعد با احتمال اصابت صاعقه خواهد شد.
کوهی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
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