تداوم پایداری و آلودگی هوای تبریز تا اواسط هفته آینده/ افزایش جزئی دما در روزهای پایانی هفته جاری

محمد اشجعی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای تبریز گفت: روز سه شنبه هفته آینده سامانه ای به غرب و جنوب کشور وارد می شود و طبق پیش بینی ها این سامانه نواحی نیمه جنوبی استان را در برخواهد گرفت که باعث تعدیل آلودگی هوا خواهد شد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی ها، روز جمعه از شدت آلودگی هوا به علت کاهش تردد وسایط نقلیه کاسته می شود.

اشجعی همچنین از افزایش جزئی دما در روزهای پایانی هفته خبر داد و افزود: افزایش دما به صورت جزئی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است آلودگی هوای تبریز در دو روز گذشته باعث تعطیلی مدارس این کلانشهر شده است.