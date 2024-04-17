امید شاخصه بارز آثار هنری توانخواهان بهزیستی اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از توانخواهان فعال سرآمد در عرصه هنرهای تجسمی اردبیل اظهار کرد: مهمترین شاخص آثار هنری توانخواهان بهزیستی شاخص امید است در حالی که در حوزههای دیگر کمتر شاهد این شاخص هستیم.
وی با بیان اینکه انگیزه و اراده محکم توانخواهان شایسته تقدیر است، افزود: محدودیتها مانع ترقی و تعالی توانخواهان نشده بلکه امروز شاهد هستیم که این جامعه هدف به عرصههای بین المللی و ملی دست پیدا کردهاند و وظیفه مسؤولان در قبال توانخواهان و مددجویان بهزیستی، فراهم ساختن مسیر رشد و تعالی آنها است.
استاندار اردبیل با اشاره به تلاش چشمگیر اداره کل بهزیستی استان اردبیل نسبت به سالهای گذشته ادامه داد: هزینه شدن یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به جامعه هدف بهزیستی در اسفند ماه سال گذشته نشانگر عزم دولت در خدمت به جامعه تحت پوشش این سازمان در استان اردبیل است.
عاملی با بیان اینکه گزارشها در حوزه مسکن مددجویی بسیار امیدوارکننده است، خاطرنشان کرد: رتبه سه کشور را در بحث پیشبرد نهضت ملی مسکن مددجویان داریم و در تلاش هستیم تا با هموار کردن مسیر رشد و تعالی توانخواهان و مددجویان یاریگر آنان در مسیرهای موفق۵یت باشیم.
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