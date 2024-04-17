اعزام تیم ملی جودو به هنگ کنگ لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ودومین دوره مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان آسیا در حالی یکم تا چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به میزبانی کشور هنگ کنگ برگزار خواهد شد که تیم ملی جودو کشورمان با ترکیب ۱۱ جودوکار در بخش مردان و بانوان قرار بود بامداد پنج شنبه ۳۰ فروردین ماه به این رقابت ها اعزام شود،اما با توجه به بارش شدید باران و وقوع سیلابی بی‌سابقه در کشور امارات، تمام پروازهای فرودگاه بین‌المللی دبی لغو شد.

تیم ملی جودو کشورمان قرار بود بامداد فردا پنج شنبه راهی امارات و پس از آن راهی کشور هنگ کنگ شود که فعلا باتوجه به شرایط کشور امارات اعزام تیم ملی از این کشور به محل برگزاری مسابقات ممکن نیست و مسوولان فدراسیون جودو بدنبال پرواز جایگزین از یکی دیگر از کشورها برای اعزام تیم ملی به این رقابت ها هستند.