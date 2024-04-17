خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی کشورمان در سوریه، شامگاه شنبه نیروی هوافضای سپاه ده‌ها فروند موشک و پهپاد را به سمت اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. این عملیات در پاسخ به حمله روز ۱۳ فروردین رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت مستشاران ارشد ایرانی در این کشور انجام شد.

در همین راستا خبرنگار مهر در گفت‌وگو با «دکتر شیخ هاشم ابو خمسین» شخصیت عراقی و از مجاهدان حشدالشعبی به گفت‌وگو پرداخته است.

در ادامه متن مصاحبه را می‌خوانیم:

تحلیل شما از حمله پهپادی و موشکی ایران به رژیم صهیونیستی که در پاسخ به تجاوز این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفت، چیست؟

در ابتدا من این پیروزی بزرگ را به کل محور مقاومت، مجاهدان و مستضعفان و ولی امر مسلمین جهان امام خامنه‌ای (حفظه الله) و مردم ایران تبریک عرض می‌نمایم.

ارزیابی من این است که این حمله کاملاً در تحقق اهدافش موفق شد، در واقع پیش از اینکه موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به اراضی اشغالی برسند، اهداف ایران محقق شد. پیش از انجام عملیات، ایران در اراضی اشغالی جنگ روانی و ترس و وحشت زیادی ایجاد کرد و توانست در دل فرماندهان نظامی صهیونیست و جامعه صهیونیستی ترس و واهمه بیاندازد. آنها به خاطر اینکه در انتظار حمله ایران بودند از سفر سربازان جلوگیری می‌کردند، و برخی از فرماندهان شروع به فرار از ارتش و یگان‌های نظامی کردند. در واقع این حمله ایران اسلامی قبل از جنبه فیزیکی خود نتایج و ثمراتش را نشان داده بود.

این حمله در ضعیف و ذلیل کردن اسرائیل نقش داشت و این مساله را می‌توان در سخنان مقامات و مطالب رسانه‌های اسرائیلی مشاهده کرد. همچنین این حمله در برهم زدن امنیت اسرائیل و شکستن هیبت آن نقش مهمی داشت. این عملیات تنبیهی و مقتدرانه موجب شد که اسرائیلی‌ها صدها بار قبل از حمله جمهوری اسلامی به آن فکر کنند که چه کسانی ممکن است با این عملیات مرتبط باشند.

این عملیات پاسخی به اسرائیل و آمریکا بود و از سوی دیگر ارتباط اضلاع محور مقاومت را با یکدیگر نمایان کرد. اگر چه این حمله از سوی ایران بود، اما با حمله بسیار شدید حزب الله همراه شد و همزمان با آن نیز گردان‌های حزب الله عراق، انصار الله در یمن و مقاومت غزه نیز عملیات‌هایی علیه صهیونیست‌ها به اجرا گذاشتند.

این عملیات نشان داد که یک قدرت محوری در منطقه وجود دارد که چنانچه بخواهند به ایران حمله کنند شاهد یک حضور و دفاع حماسی از غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن خواهیم بود. این محور متشکل از ۶ جبهه ضد اسرائیل است بنابراین اراده بزرگی در شکست طغیان‌گری و خشونت و تروریسم صهیونیست‌ها وجود دارد.

رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی به دنبال معرفی این حمله واکنشی به عنوان تجاوز هستند. در صورتی که براساس منشور ملل متحد و بر اساس اصل «دفاع مشروع» مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل این حمله‌ای موجه است؟ تحلیل شما چیست؟

طبیعتاً رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی به دنبال تحریف یا کاهش اهمیت این حمله هستند. واقعیتی که این کشورها و رژیم صهیونیستی و افکار عمومی با آن برخورد کردند، گواه این مساله است که این حمله حق ایران در دفاع از خود است. دوم اینکه زمانی این پاسخ داده شد که شورای امنیت نتوانست حمله به کنسولگری ایران از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کند و طبیعی است که هر کشوری در چنین شرایطی از خود دفاع کند.

در واقع نفاق و ریاکاری فرانسه، آمریکا و بریتانیا در این زمینه بر ملأ شد که فقط در خصوص اجرای قوانین شعار می‌دهند. بنابراین تحرکات زیادی را انجام دادند تا نگذارند شورای امنیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کند.

حمله موشکی و پهپادی ایران تا چه میزان موفقیت آمیز بود و چه هزینه‌ها و یا خسارت‌هایی را بر اسرائیل به بار آورد؟

اسرائیل از این حمله موشکی و پهپادی ایران متحمل خسارات زیادی شد و بر اساس اعلام برخی منابع ۴۴ افسر صهیونیست در پایگاه نفتالین کشته شدند و وضعیت ۱۸ سرباز دیگر که مجروح شده اند وخیم است و این آمار فقط یک پایگاه است!

در سطح خسارات مادی توقف سفرهای هوایی کافی است که ضرری بالغ بر یک میلیارد دلار برای صهیونیست‌ها به بار آورد، از طرفی ضررهای شرکت‌های بیمه و خسارت‌های اقتصادی ناشی از بورس، گردشگری، بنادر و از بین رفتن امنیت اقتصادی را باید به این آسیب‌ها اضافه کرد. هواپیماهای جنگی نیز به خاطر هشدار قرمز اجازه پرواز نداشتند همه این‌ها بخشی از خسارت‌های رژیم صهیونیستی در اثر حمله ایران است. البته باید بگوییم که خسارت‌های مادی اگر در کنار آسیب‌های روحی و روانی قرار گیرد، شرایط را برای اشغالگران بسیار فراتر از تصور سخت‌تر می‌کند.