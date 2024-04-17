۴ تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در زنجان معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر حاج کاظمی گفت: طرح تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز از تاریخ ۱۹ اسفند لغایت ۲۲ فروردین ماه در سطح استان زنجان اجرا و در مجموع ۴ هزار و ۳۳۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف، تاریخ گذشته و مشکلدار در مراکز عرضه، رستورانها و غداخوریها ضبط و معدوم سازی شد.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه در این طرح اکیپهای ثابت و سیار متعددی فعالیت داشتند، گفت: ۷ هزار و ۴۹۸ مورد بازدید از مراکز عرضه و رستورانها و ناوگان حمل و نقل، انجام و ۸ مورد پرونده قضائی برای متخلفین تشکیل و به مراجع قضائی ارجاع شد.
وی تصریح کرد: بازرسان بهداشتی دامپزشکی در همه ایام سال بر تولید، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی نظارت دارند و عموم مردم میتوانند از طریق شماره تلفن ۴ رقمی ۱۵۱۲ موارد تخلف را به دامپزشکی گزارش کنند.
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