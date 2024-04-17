دختران خراسان شمالی فاتح مسابقات کوراش قهرمانی کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی فدراسیون ووشو، چهاردهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادواره شهید احسان بابایی و شهدای فراجای راسک در بخش بانوان، طی روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین‌ماه با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار، مربی و داور از ۱۸ استان کشور به میزبانی شهر زاهدان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات و در بخش تیمی، خراسان شمالی مقام نخست را به دست آورد. استان همدان در رده دوم جای گرفت و مقام سوم این پیکارها به سمنان رسید.

نفرات برتر اوزان مختلف؛

وزن ۴۸- کیلوگرم: ۱- فائزه ابراهیمی از خراسان شمالی ۲- عسل کلامی از سمنان ۳- زهرا باغچقی از خراسان شمالی و یاسمین رضائیان از مازندران

وزن ۵۲- کیلوگرم: ۱- لیلا سیاهوشی از همدان ۲- آرزو سلیمی از چهارمحال و بختیاری ۳- زهرا سکاکی از مازندران و حدیث باغچقی از خراسان شمالی

وزن ۵۷- کیلوگرم: ۱- طاهره آذرپیوند کهگیلویه و بویراحمد ۲- نسرین رحمانی خراسان رضوی ۳- سیده دینا امامی از اصفهان و زهرا جعفریان از همدان

وزن ۶۳- کیلوگرم: ۱- پردیس عیدی‌وندی از اصفهان ۲- فریبا عاقلی از خراسان رضوی ۳- راضیه بهادری از لرستان و زهرا مظفری چهارمحال و بختیاری

وزن ۷۰- کیلوگرم: ۱- دنیا آقایی از سمنان ۲- آتنا حسینعلی‌زاده از هرمزگان ۳- سارگل امیدوندچالی از مازندران و زینب جلالوند از همدان

وزن ۷۸- کیلوگرم: ۱- صبا کرمعلی از همدان ۲- ریحانه گیلانی از هرمزگان ۳- الهه باغچقی از خراسان شمالی و عاطفه یوسفی از مازندران

وزن ۸۷- کیلوگرم: ۱- حانیه وحدانی از خراسان شمالی ۲- فاطمه براتی بریمانلو از چهارمحال و بختیاری ۳- فاطمه قیطاسی از کرمانشاه و زهرا امیدی حسین آبادی از هرمزگان

وزن ۸۷+ کیلوگرم: ۱- فاطمه برمکی از مازندران ۲- مهساعرب از مازندران ۳- مریم رستمی از خراسان شمالی و هانیه عاشوری از قم