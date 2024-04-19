هواداران شماره کارت حسینی را خواستند/تشویق بازیکنی که ۲۰۰ تایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و شمس آذر قزوین از هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

* با توجه به جریمه ۳۰۰ میلیونی حسین حسینی توسط کمیته اخلاق به دلیل اتفاقاتی که در دیدار این تیم برابر مس رفسنجان رخ داد، هواداران استقلال از کاپیتان آبی پوشان خواستند یک شماره کارت بدهد تا آنها جریمه ۳۰۰ میلیونی وی را پرداخت کنند.

* با نتیجه ای که پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان به دست آورد و موقتا با یک بازی بیشتر صدرنشین لیگ شد امروز هواداران پرتعدادی به ورزشگاه آمدند تا از تیم شان حمایت کنند و دوباره به صدر برگردد.

* حدود ۳۰۰ تن از هواداران شمس آذر قزوین در ورزشگاه حاضر بوده و از تیم خود حمایت می کردند.

* روزبه چشمی که دویستمین بازی خود را برای استقلال انجام داد امروز از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت و طرفداران استقلال به او تبریک گفتند.

* گوستاو بلانکو که در دو بازی قبل استقلال موفق به گلزنی شده بود امروز مورد تشویق قرار گرفت و هواداران استقلال از او خواستند در این دیدار هم دروازه شمس آذر را باز کند.

* مهدی هاشمی نسب همانند بازی های گذشته هنگام ورود به زمین مورد حمایت هواداران استقلال قرار گرفت و تشویق شد.

* هواداران استقلال هنگام ورود اتوبوس آبی پوشان به ورزشگاه از جواد نکونام خواستند با پیروزی در این دیدار صدرنشینی را دوباره از آن استقلال کند.

* چند تن از بازیکنان شمس آذر به سمت محمد نوازی رفته و با او خوش و بش کردند.

* امیرحسین صادقی مدافع و کاپیتان پیشین استقلال هم به ورزشگاه آمد تا از نزدیک شاهد دیدار آبی پوشان برابر شمس آذر قزوین باشد.