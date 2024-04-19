سکته ناقص استقلال برابر شمس آذر/ پس گرفتن صدر از پرسپولیس با شوک!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شمس آذر قزوین در هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران آغا شد که نیمه اول این دیدار با برتری ۳ بر ۲ آبی پوشان به پایان رسید. مهرداد محمدی (۲۰ و ۵۱ پنالتی) و محمدحسین مرادمند (۷۷) برای استقلال و فراز امامعلی (۸۳) و مجتبی فخریان (۸۵) برای شمس آذر گل زدند.

ترکیب استقلال:

سیدحسین‌حسینی، ایمان سلیمی، حسین مرادمند، روزبه چشمی، صالح حردانی (۹۰- میلاد شیخ فخرالدینی)، ابوالفضل جلالی (۹۰- جعفر سلمانی)، مهرداد محمدی (۷۵- پیمان بابایی)، آرش رضاوند، زبیر نیک‌نفس، گوستاوو بلانکو و جلال الدین ماشاریپوف (۷۸- امید حامدی‌فر).

ترکیب شمس آذر:

علیرضا جعفرپور (کارت زرد)، مهدی محمدی (۵۴ فراز امامعلی)، هومن ربیع‌زاده، محمدرضا رضایی (کارت زرد)، حسین گودرزی، علی آزادمنش، پوریا سرآبادانی (۸۱ سجاد جعفری)، صادق آلبوصبیح، امیرمحمد نسایی، محمد پاپی (۸۱ معین قربانی) و عیسی مرادی (۸۱ مجتبی فخریان).

حملات استقلال و فرصت سوخته

شروع بازی برای استقلالی‌ها هجومی بود و این تیم برای رسیدن به گل فشار روی دروازه حریف را از دقیقه یک در دستور کار قرار داد و خیلی زود هم می‌توانست به گل برسد اما ایمان سلیمی در دقیقه ۷ توپ ارسالی از جناح چپ را در شرایطی که با دروازه بان تک به تک بود از کنار دروازه به بیرون زد تا فرصت طلایی آبی پوشان از دست برود.

محمدی و گل برتری آبی‌ها

در شرایطی که انتظار از بلانکو در خط حمله استقلال بود که دروازه شمس آذر را باز کند، ارسال از چپ ابوالفضل جلالی درون محوطه جریمه توسط مهرداد محمدی مهار شد و این بازیکن با یک ضربه فنی دروازه حریف را باز کرد تا شادی به جمع آبی‌ها بیاید.

شمس آذر سوار بر بازی شد

بعد از گل استقلال شاگردان سعید دقیقی تلاش کردند رفته رفته به سمت دروازه استقلال حمله کنند. هر چند آنها موقعیت‌هایی را درون محوطه جریمه خلق کردند اما ضربات بازیکنان به اندازه‌ای نبود که خطری جدی دروازه حسینی را تهدید کند تا در نهایت نیمه اول با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان برسد.

استقلال بهتر از همیشه

شروع نیمه دوم برای استقلال با گل همراه بود این تیم با استفاده از سرعت بالای مهرداد محمدی در خط حمله، مدافعان شمس آذر را غافلگیر کرد و در دقیقه ۴۹ فرار این بازیکن با خطای بازیکن قزوینی همراه شد که با تشخیص داور پنالتی به سود استقلال اعلام شد. محمدی این ضربه را در دقیقه ۵۱ به گل دوم خودش و استقلال تبدیل کرد.

شمس آذر کم رمق در خط حمله

شاگردان سعید دقیقی هر چند در حفظ و گردش توپ وضعیت مناسبی داشتند اما نتوانستند در خط حمله موقعیت‌های خطرناکی را روی دروازه استقلال ایجاد کنند و دفاع کم اشتباه و مستحکم آبی پوشان اجازه نزدیک شدن به دروازه حسینی را به حریف نداد. در دقایق پایانی شمس آذری‌ها تلاش زیادی کردند تا به گل برسند.

مرادمند تیر خلاص را زد

در شرایطی که قزوینی‌ها برای کم کردن فاصله روی دروازه استقلال حمله می‌کردند، در دقیقه ۷۷ شاگردان نکونام صاحب یک ضربه کرنر شدند که این ارسال با ضربه سر محمدحسین مرادمند به گل سوم آبی پوشان تبدیل شد تا خیال سرمربی محروم استقلال که از روی سکوها تیمش را هدایت می‌کرد برای گرفتن سه امتیاز راحت شود اما این پایان کار نبود و اوضاع پیچیده شد.

شوک به استقلال با دو گل

تیم قزوینی که نتوانسته بود در طول بازی از حملاتش استفاده کند، بالاخره به خواسته اش رسید و در دقیقه ۸۳ روی ارسال از جناح راست و ضربه فراز امامعلی به گل رسید تا آبی پوشان نگران نتیجه پایانی بازی شوند. در شرایطی که استقلال هنوز از شوک گل اول خارج نشده بود دو دقیقه بعد گل دوم را هم دریافت کرد تا اوضاع پیچیده شود و استرس بر آبی پوشان حاکم شود.

بازگشت به صدر و ادامه حساسیت

استقلال با سه گل توانست شمس آذر را شکست دهد تا تعقیب و گریز در هفته‌های باقی مانده در صدر جدول همچنان با پرسپولیس ادامه داشته باشد. با پیروزی آبی پوشان برابر شمس آذر این تیم ۵۳ امتیازی شد و به صدر جدول برگشت. پرسپولیس هم با ۵۲ امتیاز در تعقیب آبی‌ها قرار دارد.